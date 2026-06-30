ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

Замах на Єрмолаєва у Монако: дружина у критичному стані, правоохоронці розкрили нові деталі справи

Правоохоронці відкинули версію теракту під час вибуху в Монако, підозрюваного шукають.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Вибух в Монако.

Вибух в Монако. / © Associated Press

У Монако вечері 29 червня прогримів сильний вибух в одному з житлових будинків. Поранення отримав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина Анна і 13-річний син. Розпочато розслідування.

Про це повідомило видання Nice-Matin.

За словами генерального прокурора Монако Стефана Тібо, “це не є терористичним нападом».

«Можу вам сказати , що цей чоловік проживає в Монако звід 2021 року. У Монако не ведеться жодного розслідування щодо нього, і що, наскільки нам відомо, він не розшукується жодним іноземним органом. Розслідування його біографії та обставини нападу тривають», - висловився прокурор.

Водночас прокуратура Ніцци розпочала розслідування за фактами щодо злочинного угруповання, зберігання та використання вибухових речовин.

Підозрюваний досі перебуває на волі. Його активно розшукують правоохоронні органи. У район, де стався ймовірний замах, було направлено французьких солдатів і два гелікоптери.

Видання “УП” з посиланням на джерела у правоохоронних органах вважають, що напад могли організувати представники злочинності і це пов'язано з кол-центрами в Дніпрі.

Що відомо про потерпілих

Усі троє потерпілих живі, вони перебувають у лікарні Ніцци.

Видання зауважує, що жінка, якій вибухом частково відірвано нижні кінцівки, перебуває у найкритичнішому стані. Державний міністр Монако Крістоф Мірман у коментарі BFMTV повідомив, що жінка перебуває у лікарні в Ніцці. Вона у критичному стані та вже перенесла операцію. Досі її життю загрожує небезпека.

«Я підтверджую серйозність її травм, але не можу коментувати точний характер проведених їй хірургічних втручань», — заявив він.

13-річного сина бізнесмена відкинуло вибуховою хвилею. У хлопця нього опіки та забої, а в нозі, ймовірно, застряг болт від вибухового пристрою.

Стан самого Єрмолаєва стабільний. Він отримав опіки та поранення від осколків вибухового пристрою.

Вибух у Монако - що відомо

У житловому будинку на одній з вулиць Монако пролунав потужний вибух увечері 29 червня. Невідомий чоловік залишив біля входу рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого зник з місця події. ЗМІ повідомили, що всі троє постраждалих є членами однієї української родини.

Згодом стало відомо, що одним із постраждалих є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Замах було скоєна на мільярдера, його дружину і сина. Всі троє перебували біля входу в будівлю, коли вибухнув рюкзак із вибухівкою.

Окрім родини мільярдера, внаслідок вибуху допомогу надали ще чотирьом людям — у деяких був шоковий стан та порізи від вікон, розбитих вибухом.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
42
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie