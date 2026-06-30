Замах на Єрмолаєва у Монако: дружина у критичному стані, правоохоронці розкрили нові деталі справи

Вибух в Монако. / © Associated Press

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У Монако вечері 29 червня прогримів сильний вибух в одному з житлових будинків. Поранення отримав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина Анна і 13-річний син. Розпочато розслідування.

Про це повідомило видання Nice-Matin.

За словами генерального прокурора Монако Стефана Тібо, “це не є терористичним нападом».

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«Можу вам сказати , що цей чоловік проживає в Монако звід 2021 року. У Монако не ведеться жодного розслідування щодо нього, і що, наскільки нам відомо, він не розшукується жодним іноземним органом. Розслідування його біографії та обставини нападу тривають», - висловився прокурор.

Водночас прокуратура Ніцци розпочала розслідування за фактами щодо злочинного угруповання, зберігання та використання вибухових речовин.

Підозрюваний досі перебуває на волі. Його активно розшукують правоохоронні органи. У район, де стався ймовірний замах, було направлено французьких солдатів і два гелікоптери.

Видання “УП” з посиланням на джерела у правоохоронних органах вважають, що напад могли організувати представники злочинності і це пов'язано з кол-центрами в Дніпрі.

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Що відомо про потерпілих

Усі троє потерпілих живі, вони перебувають у лікарні Ніцци.

Видання зауважує, що жінка, якій вибухом частково відірвано нижні кінцівки, перебуває у найкритичнішому стані. Державний міністр Монако Крістоф Мірман у коментарі BFMTV повідомив, що жінка перебуває у лікарні в Ніцці. Вона у критичному стані та вже перенесла операцію. Досі її життю загрожує небезпека.

«Я підтверджую серйозність її травм, але не можу коментувати точний характер проведених їй хірургічних втручань», — заявив він.

13-річного сина бізнесмена відкинуло вибуховою хвилею. У хлопця нього опіки та забої, а в нозі, ймовірно, застряг болт від вибухового пристрою.

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Стан самого Єрмолаєва стабільний. Він отримав опіки та поранення від осколків вибухового пристрою.

Вибух у Монако - що відомо

У житловому будинку на одній з вулиць Монако пролунав потужний вибух увечері 29 червня. Невідомий чоловік залишив біля входу рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого зник з місця події. ЗМІ повідомили, що всі троє постраждалих є членами однієї української родини.

Згодом стало відомо, що одним із постраждалих є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Замах було скоєна на мільярдера, його дружину і сина. Всі троє перебували біля входу в будівлю, коли вибухнув рюкзак із вибухівкою.

Окрім родини мільярдера, внаслідок вибуху допомогу надали ще чотирьом людям — у деяких був шоковий стан та порізи від вікон, розбитих вибухом.

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