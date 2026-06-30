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Замах на Єрмолаєва у Монако: дружина у критичному стані, правоохоронці розкрили нові деталі справи
Правоохоронці відкинули версію теракту під час вибуху в Монако, підозрюваного шукають.
У Монако вечері 29 червня прогримів сильний вибух в одному з житлових будинків. Поранення отримав український бізнесмен Вадим Єрмолаєв, його дружина Анна і 13-річний син. Розпочато розслідування.
Про це повідомило видання Nice-Matin.
За словами генерального прокурора Монако Стефана Тібо, “це не є терористичним нападом».
«Можу вам сказати , що цей чоловік проживає в Монако звід 2021 року. У Монако не ведеться жодного розслідування щодо нього, і що, наскільки нам відомо, він не розшукується жодним іноземним органом. Розслідування його біографії та обставини нападу тривають», - висловився прокурор.
Водночас прокуратура Ніцци розпочала розслідування за фактами щодо злочинного угруповання, зберігання та використання вибухових речовин.
Підозрюваний досі перебуває на волі. Його активно розшукують правоохоронні органи. У район, де стався ймовірний замах, було направлено французьких солдатів і два гелікоптери.
Видання “УП” з посиланням на джерела у правоохоронних органах вважають, що напад могли організувати представники злочинності і це пов'язано з кол-центрами в Дніпрі.
Що відомо про потерпілих
Усі троє потерпілих живі, вони перебувають у лікарні Ніцци.
Видання зауважує, що жінка, якій вибухом частково відірвано нижні кінцівки, перебуває у найкритичнішому стані. Державний міністр Монако Крістоф Мірман у коментарі BFMTV повідомив, що жінка перебуває у лікарні в Ніцці. Вона у критичному стані та вже перенесла операцію. Досі її життю загрожує небезпека.
«Я підтверджую серйозність її травм, але не можу коментувати точний характер проведених їй хірургічних втручань», — заявив він.
13-річного сина бізнесмена відкинуло вибуховою хвилею. У хлопця нього опіки та забої, а в нозі, ймовірно, застряг болт від вибухового пристрою.
Стан самого Єрмолаєва стабільний. Він отримав опіки та поранення від осколків вибухового пристрою.
Вибух у Монако - що відомо
У житловому будинку на одній з вулиць Монако пролунав потужний вибух увечері 29 червня. Невідомий чоловік залишив біля входу рюкзак із вибуховим пристроєм, після чого зник з місця події. ЗМІ повідомили, що всі троє постраждалих є членами однієї української родини.
Згодом стало відомо, що одним із постраждалих є дніпровський бізнесмен Вадим Єрмолаєв. Замах було скоєна на мільярдера, його дружину і сина. Всі троє перебували біля входу в будівлю, коли вибухнув рюкзак із вибухівкою.
Окрім родини мільярдера, внаслідок вибуху допомогу надали ще чотирьом людям — у деяких був шоковий стан та порізи від вікон, розбитих вибухом.