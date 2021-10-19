У Росії знайшли тіло зниклої дев'ятирічної школярки: що відомо

Попередньо, підозрювана заманила дівчинку до своєї квартири, пообіцявши показати мультфільми, а потім вбила.

У Росії увечері в понеділок, 18 жовтня, в одній з квартир у Волоґді знайшли мертвою дев'ятирічну дівчинку, яка в суботу пішла з дому і не повернулася.

Про це повідомляє Слідче управління СК РФ у Волоґодській області.

Зазначається, що на тілі виявили ознаки насильницької смерті. У злочині підозрюють 40-річну місцеву жительку, її затримали. Зараз жінка перебуває в одному з медичних закладів Біломорська в Республіці Карелія.

Встановлено, що 16 жовтня підозрювана зустріла дитину на вулиці міста. "Увійшовши в довіру, вона привела дівчинку в свою квартиру, розташовану в провулку Довгому, де скоїла її вбивство", - йдеться у повідомленні.

Після скоєння злочину жінка виїхала за межі регіону. Як пише Mash, її вирахували за камерами відеоспостереження. Вказується, що зловмисниця нібито перебувала на обліку в психоневрологічному диспансері.

Як пишуть "ВЕСТИ35.РФ", на одній з камер зафіксовано, як у день вбивства 9-річна Софія Жаворонкова разом із подругою та підозрюваною купувала солодке в магазині. Зловмисниця нібито заманила до себе в квартиру обох дівчат, пообіцявши показати їм цікаві мультфільми.

"Пізніше злочинниця відпустила одну зі школярок, а Софія залишилася з нею. Опинившись наодинці з дитиною, викрадачка вбила її. Згідно з неофіційними джерелами, вона зарізала школярку", - пише видання.

Тим часом слідчі порушили справу за п. "В" частини другої статті 105 Кримінального кодексу РФ (вбивство).

Раніше у Нижньогородській області РФ знайшли тіло 34-річної американської студентки Кетрін Ілейн Сіро, яку вважали зниклою безвісти.

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