Заманив солодощами у гаражі: у Росії чоловіка підозрюють у вбивстві двох 10-річних дівчат

Заманив солодощами у гаражі: у Росії чоловіка підозрюють у вбивстві двох 10-річних дівчат

Дівчата пішли до школи і не повернулися, востаннє живими їх бачили в магазині з невідомим чоловіком.

У Росії, в Кемеровській області, знайшли тіла двох 10-річних дівчаток, які напередодні не повернулися додому зі школи. У вбивстві підозрюють 41-річного чоловіка, який в день зникнення дітей купував їм солодощі в магазині, а згодом зник з дівчатами у напрямку гаражів.

Про це повідомляє Слідчий комітет (СК) РФ.

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Дві 10-річні дівчата-однокласниці зникли 6 вересня в місті Киселевськ Кемеровської області. Діти пішли до школи і не повернулися, після чого, вже вночі, їхні батьки звернулися в правоохоронні органи, звітують в СК. Для пошуку зниклих вирушила слідча група, поліцейські і волонтери. Вони стали встановлювати і відпрацьовувати коло спілкування школярок, перевіряти адреси їх знайомих, однокласників і близьких родичів.

Наступного дня, 7 вересня, дівчаток знайшли вбитими, їхні тіла з ознаками насильницької смерті виявили в одному з покинутих будинків Кисельовська. Слідчий комітет порушив кримінальну справу про вбивство двох малолітніх осіб.

Останнього разу дівчаток бачили в одному з магазинів міста "Марія-РА" в компанії чоловіка, який купував їм солодощі, це зафіксовано на камерах відеоспостереження. Продавці розповіли слідчим, що діти називали його "дядьком Вітею". Після покупки чоловік повів школярок у бік гаражів, в останній раз вуличні камери зафіксували їх близько 18:00.

Фото із соцмереж

Провів 10 років у колонії: що відомо про підозрюваного

7 вересня затримали підозрюваного у вбивстві дівчат - ним виявився 41-річний житель міста Мискі, що неподалік Кисельовська, де сталося вбивство. Як дізналися ЗМІ, зокрема Telegram-канал Baza, затриманого звати Віктор Пестерніков, він був судимий за злочин сексуального характеру, провів у колонії суворого режиму 10 років і звільнився звідти близько двох років тому.

За даними Telegram-каналу Mash Siberia, після звільнення Пестерніков перебував під наглядом, але відзначався у дільничного нечасто і вважався схильним до рецидиву. В середині липня чоловік зник - його шукали тиждень і знайшли в лікарні, куди він потрапив через мікроінсульт. За даними Life Shot, Пестерніков підробляв водієм, у нього є дружина і троє дітей.

Зізнання у вбивстві

Спочатку Пестерніков заявляв, що купив школяркам соняшникове насіння і газовану воду, після чого вони разом нібито погодували голубів, і діти пішли додому. Проте пізніше чоловік зізнався в тому, що зґвалтував і задушив їх. Як пише Life Shot, Пестерніков сам показав місце вбивства дівчаток.

Задержанный за убийство и изнасилование двух школьниц Виктор Пестерников сначала отрицал свою вину. Мужчина говорил о том, что он купил школьницам семечки и газировку, а потом они разошлись. Позже Пестерников сознался в преступлении pic.twitter.com/Gv57jajKo9 — Лента.ру (@lentaruofficial) September 7, 2021

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