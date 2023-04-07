Заманював жертв до себе та отруював: шамана в Індонезії звинувачують у вбивстві 12 людей

Сам шаман на ім'я Сламет Тохарі зізнався поліції, що вбив та закопав десятки людей.

Поліція Індонезії заарештувала сільського шамана на острові Ява за звинуваченням у вбивстві щонайменше 12 людей. У його саду вже знайдено кілька закопаних тіл. Сам шаман на ім'я Сламет Тохарі зізнався поліції, що вбив та закопав десятки людей.

За даними поліції, він обіцяв своїм клієнтам магічним чином помножити їхню готівку, але замість того, щоб повертати гроші з прибутком, труїв довірливих людей.

Про це повідомляє ВВС.

Злочинна афера розкрилася після того, як син однієї з останніх жертв шамана вказав поліції на будинок, куди пішов його батько, перш ніж зникнути.

Батько переслав синові повідомлення в WhatsApp із зазначенням місця, куди він вирушив, і настановою повідомити поліцію, якщо він не повернеться до 26 березня.

Поліцейські, які нагрянули в будинок до Тохарі в селі Деса Балун, виявили в саду кілька неглибоких могил. У деяких лежало одразу дві-три жертви віком від 25 до 50 років і без ознак насильницької смерті.

Тохарі не став відмовлятися і зізнався у вбивствах. У минулому він уже відбував покарання за виготовлення фальшивих купюр, тепер у разі визнання провини йому загрожує смертна кара.

Зважаючи на все, Тохарі почав убивати три роки тому. Він заманював людей до себе додому нібито для магічного ритуалу та давав їм напій, до якого було підмішано снодійне з ціаністим калієм.

Поліція затримала також посібника шамана, який рекламував послуги з чарівного множення грошей у соцмережах, проте сам Тохарі наполягає, що діяв здебільшого поодинці.

Шахрайські схеми, що обіцяють помножити готівку, дуже поширені в Індонезії, де багато хто вірить у магію та шаманів, і широко рекламуються у соцмережах.

Нагадаємо, російський мільярдер помер під час сеансу із шаманами.

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