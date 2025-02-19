Заманює ресурсами і прибутком: NYТ про те, як Путін хоче "купити" Трампа

У NYТ зазначають, що у спілкуванні з Трампом багато світових лідерів перейшли до меседжів, орієнтованих на бізнес. І схоже, Путін також вловив цей "тренд".

Головний інвестиційний менеджер російського уряду, який має дипломи Гарвардського університету і вільно володіє англійською Кирило Дмітрієв на переговорах з адміністрацією Трампа в Саудівській Аравії запропонував американським компаніям заробляти мільярди доларів, повернувшись до Росії. Серед пропозицій – доступ до російських корисних копалин в Арктиці.

Про це пише голова московського бюро газети The New York Times Антон Трояновський у своїй статті.

Його меседж: вийшовши з Росії через обурення через вторгнення в Україну, американські компанії втратили купу грошей.

"Загальні збитки. Сума внизу: 324 млрд доларів", – написано в документі, який Дмітрієв показав New York Times.

За словами автора статті, звертаючись до президента Трампа, Путін "грає" на його бажанні отримати прибуток. Журналіст зауважує, що адміністрація Трампа, схоже, взаємодіє із посланням Росії, не вимагаючи оплати авансом.

"Після того, як Україна запропонувала Трампу можливість угод із природними ресурсами, його міністр фінансів наполягав на тому, щоб країна відмовилася від половини своїх мінеральних багатств. А Трамп продовжує зображати американських союзників як нахлібників, погрожуючи введенням додаткових мит та вимагаючи, щоб вони платили більше за власну оборону", – йдеться у статті.

З Росією, навпаки, адміністрація Трампа, схоже, дає зрозуміти, що єдине, що має зробити Путін, щоб прокласти шлях до повного перезавантаження у відносинах Москви з Вашингтоном, це покласти край війні в Україні.

Натомість багато європейців та Україна побоюються, що Трамп шукатиме мирної угоди на умовах Росії, особливо після того, як у вівторок американський президент припустив, що Україна "винна" в російському вторгненні.

Дмітрієв "солодко" сказав, що нафтові компанії США "справді отримували вигоду від російського нафтового сектора", додавши, що вірить, що" в якийсь момент вони повернуться".

У NYТ зазначають, що у спілкуванні з Трампом багато світових лідерів перейшли до меседжів, орієнтованих на бізнес, щоб задовольнити американського президента, чия зовнішня політика має мало спільного з наголосом його попередників на демократії, правах людини та НАТО. Але з-поміж урядів, які намагаються вплинути на погляд Трампа на війну в Україні, Москві, схоже, вдається його переконати.

"Трампа не дуже хвилюють довгострокові стратегічні цілі. Путін намагається зіграти на цьому почутті і зацікавити його дуже швидкою матеріальною вигодою, яка відразу зрозуміла Трампу", – сказав Борис Бондарев, колишній російський дипломат, який пішов у відставку через війну в Україні.

Нагадаємо, російське видання Moscow Times повідомило, що Кремль зробив власну пропозицію адміністрації Дональда Трампа – угоду про спільний доступ до російських природних ресурсів. Зокрема, на видобуток корисних копалин у російській Арктиці.

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