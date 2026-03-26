Заманив обманом у квартиру та погрожував убивством: у Чехії поставили крапку у справі українця, який зґвалтував дівчину

У Чехії Вищий суд в Оломоуці поставив крапку у справі про зґвалтування 19-річної дівчини у Остраві. У середу судді залишили в силі вирок Крайового суду від 30 вересня минулого року, за яким 33-річний українець Василь Кляп отримав 5 років позбавлення волі.

Як з’ясувало видання Czechia Online, вивчивши матеріали справи, обвинувачений подав апеляцію, вимагаючи повністю виправдати його або повернути справу на дорозслідування. Чоловік до останнього стверджував, що не вчиняв жодного злочину і дівчина нібито пішла на контакт добровільно. Проте суд цілком відкинув його версію.

Занадто м’яке покарання

Чоловіку початково загрожувало до 12 років за ґратами. Призначені 5 років є нижньою межею базової ставки для такого злочину. Суддя Вищого суду Андреа Свободова відкрито назвала цей вирок надто м’яким, зважаючи на відсутність у підсудного будь-якого каяття.

«Ми не змогли посилити покарання лише через те, що державний обвинувач (прокурор) не подав відповідної апеляції», — пояснила суддя. Окрім тюремного строку, засуджений зобов’язаний виплатити потерпілій, яка отримала посттравматичний стресовий розлад, 400 тисяч крон відшкодування за моральну шкоду. Сам Кляп на оголошення вироку не з’явився, попросивши проводити засідання без нього.

Шокувальні деталі злочину

Жахливий інцидент стався 4 грудня 2023 року. Чоловік примітив дівчину в одному з барів Острави, де вони спілкувалися та випивали. Після того як вони розійшлися, він написав їй у месенджер і обманом заманив на зустріч біля будинку. Тим часом він домовився з другом, щоб той звільнив квартиру спеціально для його сексуальних утіх. Дівчина повернулася, думаючи, що забула щось у закладі.

Зловмисник силоміць затягнув її до квартири. Попри чіткі відмови та крики, він застосував силу, погрожував убивством і зрештою зґвалтував потерпілу. Щойно дівчині вдалося вирватися з квартири, вона одразу зателефонувала друзям і заявила в поліцію.

Суддя підкреслила, що провина чоловіка повністю доведена: свідчення жертви були дуже детальними і послідовними від самого початку, що підтверджується поведінкою після нападу, показаннями свідків, висновками експертів та зафіксованими тілесними ушкодженнями.

