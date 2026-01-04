ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
600
Час на прочитання
1 хв

Заміна Мадуро: Верховний суд Венесуели офіційно передав владу іншому

Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила термінове рішення щодо керівництва країною після того, як чинний глава держави Ніколас Мадуро був затриманий американськими військовими та вивезений з країни.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Делсі Родрігес

В.о. президента ВенесулиДелсі Родрігес / © скриншот з відео

Влада у Венесуелі офіційно перейшла до рук найближчої соратниці Ніколаса Мадуро. Верховний суд країни в суботу, 3 січня, видав постанову, якою зобов’язав віцепрезидентку Делсі Родрігес очолити державу в умовах кризи.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Гарантія безперервності»

У рішенні Конституційної палати йдеться, що Родрігес вступає на посаду «з метою гарантування адміністративної безперервності та всебічного захисту нації».

Судді визнали ситуацію із затриманням Мадуро силами США «вимушеною відсутністю» президента. Найближчим часом суд планує провести додаткові слухання, щоб «визначити застосовну правову базу для гарантування безперервності держави, управління урядом і захисту суверенітету» в цих безпрецедентних умовах.

Нагадаємо, напередодні Трамп поспішив заявити, що Родрігес буде лояльною до Вашингтона, проте вона відмовилася коритися США, назвавши американців окупантами, а їхні дії — варварством.

Дата публікації
Кількість переглядів
600
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie