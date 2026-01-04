- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 600
- Час на прочитання
- 1 хв
Заміна Мадуро: Верховний суд Венесуели офіційно передав владу іншому
Конституційна палата Верховного суду Венесуели ухвалила термінове рішення щодо керівництва країною після того, як чинний глава держави Ніколас Мадуро був затриманий американськими військовими та вивезений з країни.
Влада у Венесуелі офіційно перейшла до рук найближчої соратниці Ніколаса Мадуро. Верховний суд країни в суботу, 3 січня, видав постанову, якою зобов’язав віцепрезидентку Делсі Родрігес очолити державу в умовах кризи.
Про це повідомляє агентство Reuters.
«Гарантія безперервності»
У рішенні Конституційної палати йдеться, що Родрігес вступає на посаду «з метою гарантування адміністративної безперервності та всебічного захисту нації».
Судді визнали ситуацію із затриманням Мадуро силами США «вимушеною відсутністю» президента. Найближчим часом суд планує провести додаткові слухання, щоб «визначити застосовну правову базу для гарантування безперервності держави, управління урядом і захисту суверенітету» в цих безпрецедентних умовах.
Нагадаємо, напередодні Трамп поспішив заявити, що Родрігес буде лояльною до Вашингтона, проте вона відмовилася коритися США, назвавши американців окупантами, а їхні дії — варварством.