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Заміна потонулій "Москві": Росія збудувала новий корабель "Циклон" для ракетних атак по Україні

Заміна потонулій "Москві": Росія збудувала новий корабель "Циклон" для ракетних атак по Україні

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
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3418
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Заміна потонулій "Москві": Росія збудувала новий корабель "Циклон" для ракетних атак по Україні

Росія збудувала новий ракетних корабель "Циклон" для атак по Україні. ФОТО: скриніз відео

Пропагандисти його називають заміною "Москві", але він у 12 разів менше за потонулий крейсер.

Росія збудувала новий ракетний корабель  "Циклон", аби з нього атакувати Україну, втім, є один нюанс - він двічі не пройшов необхідні випробування.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону у четвер, 13 липня. 

Він зауважив, що країна-окупантка намагалася двічі провести випробовування: 2021 та 2022 роках, проте вони виявилися безуспішними. 

"Однак вони ставлять його в стрій, бо їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основним завданням якого є запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", - розповів Плетенчук.

Кремлівські пропагандисти похвалилися ним ще вчора, 12 липня. Вони повідомили, що "Циклон" побудований на суднобудівному заводі імені Б. Є. Бутоми "Затока", що в окупованомому Криму. Його називають "заміною" крейсеру "Москва", який потонув у квітні 2022 року. Малий ракетний корабель "Циклон" має водозміщення 800 тон, тобто у 12 разів менше, ніж "Москва".

"Для Керченського суднобудівного заводу МРК "Циклон" став першим за останні 25 років військовим кораблем, що пройшов на підприємстві повний цикл будівництва, включаючи комплекс випробувань", - сказано у повідомленні пропагандистського видання.

Нагадаємо, українські військові сили відправили російський крейсер "Москва" на дно Чорного моря на 451 день.

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Дата публікації
Перегляди
3418
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