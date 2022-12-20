Замість Діда Мороза — “відморозки” з автоматами: у російському місті з’явилися крижані солдати (фото)

Появу скульптур солдатів з автоматами в руках російські пропагандисти називають “проявами патріотизму”, у відповідь місцеві відламали дуло у зброї одного з “крижаних орків”.

Російське місто Чита в Сибіру святкує Різдво та Новий рік із крижаними статуями, на яких зображені солдати з автоматами Калашникова в руках. Місцева влада вирішила, що ці льодові скульптури стануть доречною прикрасою святкового сезону для підтримки “патріотичних почуттів”. Але така ідея сподобалася не всім.

Про появу цих статуй повідомляє у вівторок, 20 грудня, ВВС.

Кореспондент видання провів опитування на вулицях Чити з приводу появи таких “прикрас”. Багато хто погоджувався, що крижані солдати встановлені доречно.

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“Ми перебуваємо в центрі війни. Це нормально, що тут є ці льодові солдати, це відповідає моменту", – вважає Тетяна, жителька міста, розташованого недалеко від китайського кордону, на відстані 4830 км на схід від Москви.

Інша мешканка зауважила, що це незвичайний спосіб святкування Нового року.

“Зазвичай у нас був би Дід Мороз, зайчики чи білочки. Але це ознака часу”, – каже вона, додавши, що Росію атакують “фашисти”.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Встановивши майже повний контроль над ЗМІ, кремлівській пропаганді вдалося переконати велику кількість росіян, що їхня країна веде екзистенційну боротьбу із Заходом.

Але дехто з мешканців Чити потайки протестує проти таких мілітаризованих “прикрас” міста. Скажімо, в одного з “крижаних орків”, встановленого біля фонтану на площі Леніна, невідомі вночі відламали дуло його автомата.

Фото: із соцмереж

Насмішки в соцмережах викликала скульптура солдата, яка “охороняє” мізерний каркас новорічної ялинки з червоною зіркою на верхівці біля міського будинку культури. “Ялинка прекрасна. У ній вся велич Росії”, - іронічно прокоментували фото.

Фото: із соцмереж

Нагадаємо, Росії серйозно обговорюють захист Москви від українських безпілотних літальних апаратів, які нібито можуть атакувати столицю держави-агресора у новорічну ніч.

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