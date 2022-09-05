"Замість Джонсонюка прийшла Трассюк": посол України у Британії розповів, чого очікувати з новою премʼєркою

Що саме зміниться у відносинах України та Британії.
Ліз Трасс називають Маргарет Тетчер-2, хоча сама премʼєрка Британії із цим порівнянням не згодна.
Про це надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав 5 вересня в ефірі "1+1" в рамках телемарафону.
"Це експеримент для британського суспільства, яке є демократичною системою, але тільки втретє жінка приходить до влади. Ліз Трасс часто порівнюють з Маргарет Тетчер, хоча сама Трасс відкидає це порівняння, я думаю, що буде схоже на повернення Маргарет Тетчер-2. Тетчер в новому вимірі, новому тисячолітті", - зазначив Пристайко.
Він додав, що Ліз Трасс - це нове покоління британських політиків. Вона чудово користується соціальними мережами, знає, як себе представити.
"Вона вміє будувати контакти і навколо себе гарну групу людей. Їй притаманна здатність дуже гостро висловлюватися. Це відрізняє її від інших британських політиків. Іноді це заводить її далеко у своїх висловлюваннях, але вона говорить те, про що думає. За це її поважають виборці. Думаю, їй вдасться сформувати дуже цікавий кабінет. Ми спостерігаємо за тим, хто буде, в першу чергу, міністром оборони, міністром закордонних справ, головним казначеєм. Це хороший сигнал для України, що замість Джонсонюка прийде Трассюк", - додав дипломат.
За його словами, як і експремʼєр Борис Джонсон, Трасс згодна з тим, що потрібно зробити все, щоби Росія програла у війні з Україною.
Нагадаємо, Борис Джонсон, який нещодавно подав у відставку, може стати наступним генеральним секретарем НАТО. Відповідні зміни можуть відбутися вже у вересні наступного року, коли чинний очільник Альянсу залишиьб свою посаду.
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