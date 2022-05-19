Замість французьких Renault – китайські “Москвичі”: у Росії намагаються відновити автопром

На колишньому заводі Renault у Москві хочуть налагодити випуск китайських автомобілів.

На виробничих потужностях заводу Renault, який призупинив роботу в Росії наприкінці березня на тлі санкцій та війни в Україні, може бути організовано виробництво китайських автомобілів під брендом “Москвич”.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела.

За інформацією агентства, російський виробник вантажних автомобілів КамАЗ веде відповідні переговори із китайським JAC Motors. Виробництво автомобілів "Москвич" на китайській платформі може розпочатися вже цього року.

Після того, як французький виробник автомобілів Renault призупинив свою роботу в Росії, компанія передала свої активи російським державним органам.

Нагадаємо, через напад Росії на Україну країна-агресорка повертається у темні часи, коли імпортні товари були дефіцитом, а автомобіль замість того, щоб бути засобом пересування, перетворився на предмет нереальної розкоші.

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