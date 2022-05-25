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Замість Курильських островів - Російські: в РФ пропонують перейменувати Сахалінську область

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Замість Курильських островів - Російські: в РФ пропонують перейменувати Сахалінську область

Фото: pixabay.com

Губернатору області направили пропозицію ініціювати поправку до Конституції.

В Росії запропонували перейменувати Сахалінську область на Російські острови. Із такою пропозицією голова соціалістичної партії "Справедливої Росії - За правду" Сергій Миронов звернувся до влади області.  

Про це пише "Інтерфакс".

"Фракція направила губернатору Сахалінської області Валерію Ліморенко та голові зібрання регіону пропозицію ініціювати поправку до Конституції, це право суб'єкта щодо зміни назви. Пропонуємо називати Сахалінську область Російські острови", - сказав він журналістам.

Раніше таку ініціативу підтримав гендиректор "Роскосмосу" Дмитро Рогозін та прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, Росія відмовилася від перемовин з Японією щодо південних Курильських островів.

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