Замість нових ракет для Patriot: у ЄС запропонували Україні альтернативу

У ЄС знайшли альтернативу новим ракетам для Patriot / © Getty Images

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Європейські посадовці наразі розглядають можливість термінового передання українським військовим зенітних ракет попереднього покоління для покриття критичного дефіциту боєприпасів до систем Patriot. Відповідні дискусії щодо залучення запасів європейських країн тривають під час зустрічі міністрів Європейського Союзу в Ірландії.

Про це пише Bloomberg.

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Перешкоди на шляху до отримання ракет

Найбільші запаси необхідних перехоплювачів на європейському континенті наразі зберігаються на складах Греції та Іспанії. Щоб реалізувати цей альтернативний план, Брюсселю доведеться подолати низку бюрократичних і політичних перепон.

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Зарубіжні журналісти уважно проаналізували поточну ситуацію на ринку озброєнь та виділили такі головні перешкоди для швидкого постачання цих ракет українським військовим:

витрачання коштів Європейського Союзу на зброю американського виробництва;

необхідність отримання прямої згоди Мадрида та Афін в умовах глобального дефіциту боєприпасів;

нижча ефективність старих моделей порівняно з найновішими перехоплювачами PAC-3 MSE.

Через слабші технічні характеристики попередніх поколінь зенітникам доведеться витрачати більше боєприпасів для гарантованого знищення ворожої балістичної ракети. Водночас держава потребує миттєвих рішень, оскільки інші високотехнологічні комплекси на кшталт SAMP/T або M-SAM надійдуть ще нескоро.

Позиція європейських дипломатів

Найвище керівництво Євросоюзу активно підтримує ідею передання наявних ракетних запасів для підсилення української протиповітряної оборони. Топдипломатка блоку публічно закликала європейські уряди переглянути вміст своїх військових складів і віддати пріоритет підтримці союзника.

«Ми знаємо, що деякі країни мають перехоплювачі, термін придатності яких незабаром закінчиться. Тому було б дуже добре, якби їх передали Україні», — підкреслила висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас.

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Нагадаємо, Україна планує витратити 2 мільярди євро з європейського кредиту на закупівлю антибалістичних ракет PAC-3 MSE для систем Patriot. Проте точна кількість боєприпасів залежатиме від експортної ціни для нашої держави.

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