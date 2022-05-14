Замість озера Комо - Москва-ріка: путінському рупору Соловйову заборонили в'їзд до Італії

Російський пропагандист Володимир Соловйов залишився без відпочинку на італійському озері Комо.

Головного рупора Кремля Володимира Соловйова позбавили посвідки на проживання. Крім того, йому заборонили в'їзд на територію Італії.

Про це повідомляють місцеві видання, розповіли у ТСН.

В Італії в Соловйова кілька помешкань. Одне з найвідоміших - це вілла на озері Комо. Від початку вторгнення до України, будинок зазнав кількох нападів активістів. Спершу його намагалися підпалити, а потім пофарбували воду в басейні червоним кольором, що символізує кров. Крім того, на воротах написали "вбивця".

Втім відтепер побачити свої маєтки, куплені за мільйони євро, які зароблені на брехні, пропагандист диктатора Путіна не зможе.

Відпочиватиме в Росії-матінці: головному рупору Кремля заборонили в'їзд до Італії

Як повідомлялося, Володимир Соловйов похизувався використаним тубусом від британської протитанкової системи NLAW. На кадрах Соловйов покрутив тубусом різними боками перед камерою, а потім завалив його на плече, переконуючи споживача пропаганди в тому, що це "трофейний" NLAW, але без прицілу. Його нібито збили російські окупанти.

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