Замість Парижа та Ніцци: місто Франції, яке здивує навіть досвідчених туристів

Ліон. Фото: Calips/CC BY-SA 1.0

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Франція — це не лише Париж і курорти Лазурового узбережжя. Туристам радять звернути увагу на Ліон — місто зі старовинними кварталами, прихованими проходами, панорамними краєвидами та багатою гастрономічною культурою.

Про Ліон розповіла тревел-блогерка Реанна, яка ділиться зі своїми 21,6 тис. підписників у TikTok маловідомими місцями для подорожей, передає видання Express.

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Жінка провела у місті чотири дні та зізналася, що її особливо вразило те, наскільки воно мальовниче. Серед головних переваг Ліона мандрівниця назвала яскраві вулиці, незвичайні приховані проходи та краєвиди. Ліон є третім за величиною містом Франції, а також вважається кулінарною столицею країни.

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Окремої уваги заслуговує історична частина міста, яка входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут збереглося чимало архітектури епохи Відродження. Крім того, Ліон називають батьківщиною кінематографа завдяки братам Люм’єр.

Що подивитися в Ліоні

Знайомство з містом можна почати з прогулянки старими кварталами та їхніми брукованими вулицями. Одна з найцікавіших особливостей Ліона — трабулі, криті пішохідні проходи, прокладені крізь будівлі та коридори. Вони слугують своєрідними прихованими короткими шляхами між вулицями.

Ще одна відома пам’ятка — базиліка Нотр-Дам-де-Фурв’єр, що височіє на пагорбі. Також жінка радить піднятися фунікулером, щоб помилуватися краєвидами Ліона.

Не менш важливою частиною подорожі може стати знайомство з місцевою кухнею. У традиційних ресторанах пропонують м’ясні страви та тарти з рожевим праліне. Місцеві сири, вина й м’ясні продукти також можна знайти серед численних критих прилавків у Les Halles de Lyon Paul Bocuse.

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Для тих, хто хоче відпочити від міських вулиць, у Ліоні є парк «Золота голова» з великим озером, ботанічним садом і безкоштовним зоопарком. Ще одна популярна серед туристів локація — сучасний Музей злиття річок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за краєвидами, які нагадують Мальдіви, необов’язково їхати на інший край світу. У Туреччині є озеро з майже білими берегами та бірюзовою водою, а неподалік від популярних курортів ховаються й інші незвичайні місця.

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