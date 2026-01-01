Трансляція виступу Путіна на Новий рік / © із соцмереж

Новорічне привітання президента РФ Володимира Путіна, яке транслювали російські телеканали, могло бути згенероване штучним інтелектом.

Таку ймовірність зараз активно обговорюють користувачі соцмереж, звертаючи увагу на очевидні невідповідності.

Росіяни, які впевнені в тому, що в новорічну ніч їх привітала модель ШІ, а не реальний президент, наводять такі аргументи:

голова Путіна рухалася ніби окремо від тулуба;

рукави пальто виглядали як порожні;

Путін продовжив говорити навіть тоді, коли годинник показував 00:01.

У соцмережі пишуть, що незвичайний вигляд російського диктатора відзначило навіть старше покоління росіян.

Головним козирем прихильників теорії згенерованого штучним інтелектом привітання стало те, що господар Кремля у своєму вітанні не сказав, що «рік був важким», хоча справжній Путін говорив це щороку упродовж останніх чверть століття при владі. При цьому самі росіяни вважають, що 2025 рік справді був важким.

Нагадаємо, у найкоротшому від початку повномасштабного вторгнення новорічному зверненні до росіян президент держави-агресорки Володимир Путін заявив, що «мільйони» людей по всій країні «співчувають» учасникам війни проти України і сподіваються на «перемогу».