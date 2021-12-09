Замість самоізоляції - клуб: прем'єрка Фінляндії перепросила, що не пішла на карантин

Замість самоізоляції - клуб: прем'єрка Фінляндії перепросила, що не пішла на карантин

В оточенні Марін виявили хворих на коронавірус.

Премʼєр-міністрерка Фінляндії Санна Марін перепросила за перебвання в нічному клубі, хоч в її оточені були інфіковані коронавірусом.

Про це керівниця уряду сказала у телеінтервʼю національній телекомпанії Yle.

Зазначається, що у суботу, 4 грудня, Санна Марін була у нічному клубі. Втім, вона мала уникати всіх контактів, бо контактувала з COVID-хворими.

"Я вчинила неправильно. Я мала обдумати ситуацію уважніше", - висловилася вона.

Про похід Марін до нічного клубу стало відомо із жовтої преси. У ЗМІ з'явилися фото. Журналісти пишуть, що прем'єрка була в клубі до четвертої ранку.

Як повідомлялося, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування прокуратури проти нього. За кілька днів до того в кабінетах Австрійської народної партії, очолюваної паном Курцем, пройшли обшуки в зв'язку з підозрою в підкупі ЗМІ.

Вже 11 жовтня Олександр Шалленберг склав присягу на посаді федерального канцлера Австрії.