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Замість самоізоляції - клуб: прем'єрка Фінляндії перепросила, що не пішла на карантин

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Замість самоізоляції - клуб: прем'єрка Фінляндії перепросила, що не пішла на карантин

Associated Press

В оточенні Марін виявили хворих на коронавірус.

Премʼєр-міністрерка Фінляндії Санна Марін перепросила за перебвання в нічному клубі, хоч в її оточені були інфіковані коронавірусом. 

Про це керівниця уряду сказала у телеінтервʼю національній телекомпанії Yle.

Зазначається, що у суботу, 4 грудня, Санна Марін була у нічному клубі. Втім, вона мала уникати всіх контактів, бо контактувала з COVID-хворими.

"Я вчинила неправильно. Я мала обдумати ситуацію уважніше", - висловилася вона. 

Про похід Марін до нічного клубу стало відомо із жовтої преси. У ЗМІ з'явилися фото. Журналісти пишуть, що прем'єрка була в клубі до четвертої ранку.

Як повідомлялося, 9 жовтня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що йде у відставку на тлі розслідування прокуратури проти нього. За кілька днів до того в кабінетах Австрійської народної партії, очолюваної паном Курцем, пройшли обшуки в зв'язку з підозрою в підкупі ЗМІ.

Вже 11 жовтня Олександр Шалленберг склав присягу на посаді федерального канцлера Австрії. 

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