"Замість США намагається керувати світом": президент Бразилії різко розкритикував Трампа

Лула да Сілва звинуватив Трампа у грубому втручанні у світову торгівлю, що матиме негативні наслідки не тільки для США.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва різко розкритикував Дональда Трампа, якого американці обрали, щоб управляти Сполученими Штатами, а він натомість намагається керувати усім світом та грубо втручається у світову торгівлю.

Про це бразильський лідер заявив в інтерв'ю Super Radio Tupi у четвер, 20 лютого.

За словами да Сілви, він ще не мав контактів з Дональдом Трампом з того часу, як той повернувся до Білого дому рівно місяць тому.

"У мене не було жодних контактів із Трампом. Я відправив йому записку з привітаннями з нагоди інавгурації, але не розмовляв з ним", – сказав да Сілва.

За його словами, підхід республіканців характеризується імпульсивними заявами та спробами втручання у справи інших країн.

"Трамп був обраний, щоб управляти Сполученими Штатами, а не щоб керувати світом", – підкреслив президент Бразилії.

Він додав, що США залишаються стратегічним партнером Бразилії, але відносини між двома країнами не є відносинами залежності.

Також читайте Трамп анонсував взаємні мита для багатьох країн

"У нас дефіцит торгівельного балансу становить приблизно 5–7 мільярдів доларів США, але наші стосунки збалансовані. Ми експортуємо та імпортуємо в схожих обсягах", – пояснив він.

Президент також розкритикував торгові бар'єри, запроваджені Трампом, та попередив про наслідки цих заходів для світової економіки.

"Тепер він оподатковує продукцію з кількох країн, і це призведе до зростання інфляції у США та у всьому світі. Він має покласти край цій ідеї протекціонізму та поважати суверенітет кожної країни. Ми хочемо справедливих і суверенних комерційних відносин, без будь-яких сюрпризів", – наголосив да Сілва.

Нагадаємо, 11 лютого Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію. Це лише одне з його рішень щодо перегляду торгівельних відносин США з рештою світу, що мають на меті "зробить Америку знову великою".

Читайте також: