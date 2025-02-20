"Замість США намагається керувати світом": президент Бразилії різко розкритикував Трампа

Лула да Сілва звинуватив Трампа у грубому втручанні у світову торгівлю, що матиме негативні наслідки не тільки для США.
Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва різко розкритикував Дональда Трампа, якого американці обрали, щоб управляти Сполученими Штатами, а він натомість намагається керувати усім світом та грубо втручається у світову торгівлю.
Про це бразильський лідер заявив в інтерв'ю Super Radio Tupi у четвер, 20 лютого.
За словами да Сілви, він ще не мав контактів з Дональдом Трампом з того часу, як той повернувся до Білого дому рівно місяць тому.
"У мене не було жодних контактів із Трампом. Я відправив йому записку з привітаннями з нагоди інавгурації, але не розмовляв з ним", – сказав да Сілва.
За його словами, підхід республіканців характеризується імпульсивними заявами та спробами втручання у справи інших країн.
"Трамп був обраний, щоб управляти Сполученими Штатами, а не щоб керувати світом", – підкреслив президент Бразилії.
Він додав, що США залишаються стратегічним партнером Бразилії, але відносини між двома країнами не є відносинами залежності.
"У нас дефіцит торгівельного балансу становить приблизно 5–7 мільярдів доларів США, але наші стосунки збалансовані. Ми експортуємо та імпортуємо в схожих обсягах", – пояснив він.
Президент також розкритикував торгові бар'єри, запроваджені Трампом, та попередив про наслідки цих заходів для світової економіки.
"Тепер він оподатковує продукцію з кількох країн, і це призведе до зростання інфляції у США та у всьому світі. Він має покласти край цій ідеї протекціонізму та поважати суверенітет кожної країни. Ми хочемо справедливих і суверенних комерційних відносин, без будь-яких сюрпризів", – наголосив да Сілва.
Нагадаємо, 11 лютого Дональд Трамп підписав указ про введення 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію. Це лише одне з його рішень щодо перегляду торгівельних відносин США з рештою світу, що мають на меті "зробить Америку знову великою".
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