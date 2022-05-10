Замість святкового салюту: під Москвою 9 травня намагалися спалити військкомат

У Росії у вікно ще одного військового комісаріату кинули пляшку із запалювальною сумішшю.

Увечері в понеділок, 9 травня, коли в РФ на тлі розв’язаної Кремлем війни в Україні гучно святкували День перемоги, невідомий пожбурив “коктейль Молотова” в будівлю військкомату підмосковного міста Балашихи.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

У повідомленні уточнили, що цей військового комісаріат, розташований на вулиці Євстаф’єва, є досить великим, оскільки служить для обслуговування двох підмосковних міст - Реутова та власне Балашихи.

Інцидент трапився 9 травня близько 20.00. Невідомий жбурнув пляшку із запалювальною сумішшю у вікно військкомату. Вогонь спалахнув у коридорі, однак його вдалося загасити за допомогою вогнегасника. Пожежу зауважив охоронець військкомату.

Чоловіка, який влаштував такий своєрідний “святковий салют” не затримали, його розшукує поліція.

Нагадаємо, раніше у військкоматі міста Нижньовартовська в Ханти-Мансійському автономному окрузі РФ виникла пожежа. Камери відеоспостереження зафіксували, що невідомі пожбурили в будівлю декілька пляшок із запалювальною сумішшю.

Як Путін готує теракти в Росії - "Нічна варта"

Читайте також: