Замість таблеток - дві ін'єкції 6 разів на рік: у Британії схвалили нове лікування ВІЛ

Замість таблеток - дві ін'єкції 6 разів на рік: у Британії схвалили нове лікування ВІЛ

Національна служба охорони здоров'я країни (NHS) дала зелене світло новаторському "ін'єкційному лікуванню ВІЛ тривалої дії".

У Великій Британії схвалили нове лікування ВІЛ - тепер пацієнти замість прийому звичайних щоденних антиретровірусних таблеток зможуть робити всього дві ін'єкції кожні два місяці (6 разів на рік).

Про це повідомляє Mirror.

Національний інститут охорони здоров'я (NICE) заявив, що препарат каботегравір (також відомий як Vocabria) від Viiv Healthcare з рилпівірином (також відомим як Rekambys) від Janssen можна пропонувати дорослим, яким раніше вдалося зберегти вірусне навантаження ВІЛ на низькому рівні за допомогою щоденних антиретровірусних препаратів.

"Попри наукові досягнення, ВІЛ досі невиліковний, але з вірусом можна боротися за допомогою сучасного лікування. Однак для деяких людей щоденний прийом кількох таблеток може бути складним через побічні ефекти, токсичність та інші психосоціальні проблеми, такі як стигма або зміна способу життя. Тому ми раді, що можемо порекомендувати каботегравір з рилпівірином як цінний варіант лікування для людей, які вже дотримувалися лікування щоденними таблетками, але хотіли б перейти на ін'єкційний режим з рідшими прийомами", - розповів заступник генерального директора NICE Мейндерт Бойсен.

Згідно з результатами клінічних випробувань, каботегравір з рилпівірином так само ефективні в підтримці низького вірусного навантаження, як і пероральні антиретровірусні препарати.

Антиретровірусні препарати утримують кількість вірусних частинок у крові людини настільки малою, що ті не виявляються і не передаються іншим людям. Однак нова ін'єкційна терапія здатна скоротити кількість днів лікування з 365 до 6 на рік.

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