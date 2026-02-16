Замість весілля — похорон: шокувальні деталі вбивства 21-річної українки у США

Катерина Товмаш. Фото: Instagram/@m.tovmash

У Сполучених Штатах вбили вже другу українку за останні пів року. На День святого Валентина 21-річну біженку з України Катерину Товмаш та її хлопця, 28-річного Метью Вейда, застрелив колишній партнер дівчини.

Що відомо про жахливе трагедію, з’ясовував ТСН.ua.

Катерину вбили у власному будинку у місті Васс, що в Північній Кароліні — у тому ж штаті, де раніше безхатько в метро убив 23-річну українку Ірину Заруцьку.

Що відомо про Катерину Товмаш

Як передає «Громадське», Катерина була з багатодітної родини з Білої Церкви, що на Київщині. Після початку повномасштабної війни разом з родиною виїхала за кордон. Катерина мала двох сестер і трьох братів.

«Її родина в моїх спогадах міцна, завжди позитивна й активна. Мама Катюші завжди заходила до класу, і ми всі казали: „Катю, яка в тебе класна й гарна мама“, а вона завжди відповідала: „Я знаю“, з усмішкою та захватом», — розповіла її однокласниця Ірина Рощина у коментарі виданню.

Друг Катерини Кирило Прищепчук написав в Instagram, що їхні родини разом ходили до Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні.

«Наші сім’ї були найкращими друзями, і ми виросли разом як члени „Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів“ в Україні. Ми бачилися майже через день. Вона була доброю, радісною і завжди готовою допомогти. Щоразу, коли я потрапляв у біду, вона була поруч — підтримувала мене, давала поради і завжди боролася за мене. Вона фіксувала моменти мого життя на своїх фотографіях — вона любила фотографувати. Я завжди пам’ятатиму її як щасливу, люблячу та радісну людину. Востаннє я бачив її, коли служив на місії в Пенсильванії. Ми сиділи перед Філадельфійським храмом, сміючись і згадуючи спільні спогади», — розповів він.

За інформацією «Радіо Свобода», навесні 2022-го багатодітна сім’я Товмашів — батьки та шестеро дітей — виїхали до Німеччини, де прожили близько півтора року.

Катерина першою з родини переїхала до США, пів року жила на Алясці.

У комертарі виданню вищезгаданий друг Катерини Кирило Прищепчук розповів, що її сім’я та бабуся, за допомогою «Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів» змогли перебратися до штату Юта — одного з найбільш релігійних штатів США.

Токсичні стосунки, що закінчилися фатально

За словами Кирила, рік тому Катерина переїхала жити до свого тодішнього хлопця Калеба в Огайо. Пара навіть планувала одружитися. Але після того, як хлопець планував зробити їй пропозицію, у їхніх стосунках розпочалися проблеми.

«Її це трохи налякало — вона не була готова до одруження й попросила взяти паузу. І коли вона про це сказала, почалися проблеми. Вже тоді він забрав всі її гроші, сильно злився. І вона, можна сказати, втекла від нього — поїхала до своєї мами в Північну Кароліну. Він багато їй писав, хотів, щоб вона повернулася», — розповідає Кирило.

Нещодавно Катерина познайомилася з новим хлопцем, 28-річним американським військовим Метью Вейдом. 13 лютого вони були у ресторані, після чого Метью залишився заночувати в неї вдома.

Деталі вбивства

Кирило зазначає, що напередодні Калеб зателефонував до Катерина і сказав, що планує себе вбити.

За його словами, вбивці потрібно було їхати сім годин, щоб дістатися до будинку Катерини. Спочатку Калеб намагався заїхати на територію, але охорона його не впустила.

«Він від’їхав, припаркував машину, переліз через паркан і пішов до будинку. Спочатку зайшов до кімнати батьків, але їх там не було. Декілька днів тому Катя запропонувала мамі поїхати на відпочинок. З того, що ми зараз знаємо (з допиту підозрюваного — ред.), він хотів вбити всю сім’ю», — зазначає друг вбитої.

Коли вбивця зайшов до кімнати Катерини, вийшов її молодший 6-річний брат. Калеб запитав, де сестра, і хлопчик завів його в кімнату, де спали українка та її новий хлопець Метью.

«Чоловік сказав розбудити її. І поки брат будив, він вистрелив у хлопця. У цей момент Катерина прокинулася, і він вистрілив у неї», — зазначив Кирило.

На звуки пострілів прибігли бабуся і старші діти.

«На звуки пострілів прибігли бабуся й діти. Сестра намагалася зробити штучне дихання, однак Катерина вже була мертва», — повідомив в Instagram брат Катерини Михайло Товмаш.

Втекти не вдалося

На той час підозрюваний втік з місця події після стрілянини. Шестирічного братика загиблої та решту родини він залишив в живих.

Поліція попередила місцевих жителів, що Калеба «слід вважати озброєним та небезпечним».

Правоохоронці запідозрили, що Фосно намагається втекти до свого будинку в Огайо, і розпочали міжштатну операцію. Зрештою, в суботу ввечері Калеб був заарештований поліцією в Огайо.

Вбивця українки — її колишній хлопець Калеб Фосно

Як передає Оbozrevatel, знайомі Калеба вважали його злим і неадекватним, тому уникали.

«Він завжди лякав і принижував жінок. Йому подобалося перевернути твоє життя або переслідувати тебе. Я бачила, як він робив це з кількома дівчатами за ці роки. Усі в нашому районі шоковані й нажахані через це. Страшно усвідомлювати, що він зміг зайти так далеко», — розповідає його знайома Серенсте Маллетт.

Що відомо про вбитого хлопця українки

Разом з українкою був вбитий Меттью Вейд — 28-річний діючий військовослужбовець США.

Родина Вейда розповіла, що витрати на його поховання покриє влада США. Проте сестра вбитого хлопця попросила небайдужих допомогти родині Катерини.

Меттью Вейд разом з сестрою

У нього залишилися батьки та четверо сестер. У соцмережах одна із сестер розповіла, що Метью мріяв побувати в Італії, Японії, Ірландії, на Гаваях.

Меттью Вейд

Що кажуть в українському посольстві

У посольстві України в США розповіли «Суспільному», що співпрацюють з Офісом шерифа округу Мур у Північній Кароліні, який розслідує вбивство Катерини.

«Посольство України в США взаємодіє з Офісом шерифа округу Мур, який проводить розслідування, а також вживає заходів для підтримки та контакту з родиною загиблої українки», — розповіли у дипустанові.

Друга вбита українка у США

Нагадаємо, що у цьому ж штаті Північна Кароліна в серпні минулого року в метро безхатченко зарізав 23-річну Ірину Заруцьку. Справа стала резонансною у США.

Її коментував навіть президент Трамп, який закликав до смертної кари вбивці українки.

Згідно з судовими протоколами, вбивця Заруцької Декарлос Браун-молодший, мав численні арешти, починаючи з 2011 року, зокрема за крадіжку, пограбування із застосуванням небезпечної зброї та погрози.

Це вбивство викликало нове обговорення щодо громадської безпеки та злочинності по всій території США, а судимість Брауна та занепокоєння щодо його психічного здоров’я викликали питання про те, як і чому його звільнили з в’язниці. Адже Браун є професійним злочинцем і страждає на шизофренію. Його брат, сестра і батько також мають судимості.

Телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно момент вбивства українки Ірини Заруцької.