Замість відповіді про Іран: Трамп перевів розмову на компліменти в прямому ефірі

Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання щодо умов життя людей в Ірані. Натомість він почав робити компліменти ведучій.

Розмова відбувалася в ефірі Fox News.

«Ти зовсім не змінилася!»

Інцидент швидко привернув увагу глядачів і користувачів соцмереж.

Так, ведуча поцікавилася, чи мають жителі Ірану достатній доступ до їжі та води на тлі складної ситуації в країні.

«Так, я знаю. Це засмучує», — коротко відповів американський лідер.

Однак Трамп не став розкривати тему глибинно, а натомість — пригадав зустріч із журналісткою та зробив їй кілька компліментів.

«Пам’ятаєте, як ми обідали у підніжжі Trump Tower? Так, це було давно. О, ти зовсім не змінилася! Мені не дозволено це казати, бо це покінчить з моєю політичною кар’єрою. Але, можливо, ти ще гарніша, ніж тоді! Тож я не знаю, що ти робиш», — зазначив Трамп.

Таким чином, питання про гуманітарну ситуацію в Ірані залишилося без чіткої відповіді.

Раніше Трамп зробив Венса головним переговірником щодо Ірану. За його словами, це — «останній шанс» на врегулювання конфлікту. «Якщо іранці не зможуть укласти угоду з Венсом, вони взагалі не отримають жодної угоди. Це найкраще, що їм можуть запропонувати», — зазначає The Telegraph з посиланням на американських чиновників.