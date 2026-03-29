Замість відповіді про Іран: Трамп перевів розмову на компліменти в прямому ефірі
Трамп під час ефіру Fox News не відповів на запитання про ситуацію в Ірані, перевівши розмову на особисті компліменти ведучій.
Президент США Дональд Трамп уникнув прямої відповіді на запитання щодо умов життя людей в Ірані. Натомість він почав робити компліменти ведучій.
Розмова відбувалася в ефірі Fox News.
«Ти зовсім не змінилася!»
Інцидент швидко привернув увагу глядачів і користувачів соцмереж.
Так, ведуча поцікавилася, чи мають жителі Ірану достатній доступ до їжі та води на тлі складної ситуації в країні.
«Так, я знаю. Це засмучує», — коротко відповів американський лідер.
Однак Трамп не став розкривати тему глибинно, а натомість — пригадав зустріч із журналісткою та зробив їй кілька компліментів.
«Пам’ятаєте, як ми обідали у підніжжі Trump Tower? Так, це було давно. О, ти зовсім не змінилася! Мені не дозволено це казати, бо це покінчить з моєю політичною кар’єрою. Але, можливо, ти ще гарніша, ніж тоді! Тож я не знаю, що ти робиш», — зазначив Трамп.
Таким чином, питання про гуманітарну ситуацію в Ірані залишилося без чіткої відповіді.
Раніше Трамп зробив Венса головним переговірником щодо Ірану. За його словами, це — «останній шанс» на врегулювання конфлікту. «Якщо іранці не зможуть укласти угоду з Венсом, вони взагалі не отримають жодної угоди. Це найкраще, що їм можуть запропонувати», — зазначає The Telegraph з посиланням на американських чиновників.