Замість військ НАТО, треба повернути Україні її чоловіків – міністр оборони Словаччини

Роберт Каліняк вважає, що потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків з-за кордону.

Потрібно говорити не про відправлення військ НАТО до України, а про повернення українських чоловіків з-за кордону,

Таку думку висловив міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, передають словацьке видання Standard і пресслужба керівної партії країни SMER-SD.

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"З усіх біженців, яких ми захищаємо, (…) є група, яка відповідає українському закону про військовий обов’язок", – сказав Каліняк додавши, що, на його думку, найбільша допомога українській армії – це люди.

За його словами, під закон про мобілізацію підпадають близько 300 тисяч українських чоловіків, які залишили територію України після початку повномасштабної війни.

"Це однозначно краще, ніж відправляти туди наших солдат", – наголосив Каліняк.

Міністр звинуватив західні країни та словацьку опозицію у тому, що заклики про збільшення допомоги українським військовим нібито призводять до ескалації.

"Замість того, щоб дивитися на війну реально, вони продовжують закликати до більшої кількості зброї та подальшої ескалації конфлікту. Але відправка в Україну солдат з країн-членів НАТО – це жорстка червона лінія, перетинаючи яку суттєво збільшило б ризик глобального конфлікту.

Якби наші "підбурювачі війни" (словацька опозиція. – ред.) серйозно ставилися до підтримки України та перемоги над Росією, вони б закликали дозволити повернення боєздатних українців на батьківщину. Маємо можливість побачити результати війни "до останнього українця". Настав час шукати мирні рішення. Лише негайно припинивши бойові дії, ми зможемо запобігти подальшому кровопролиттю та відновити суверенітет України", – підсумував міністр.

"Україна не каже "поверніть наших людей". Україна каже "дайте нам снаряди", — заперечив міністру депутат Progresívne Slovenska Мартін Дубеці.

Нагадаємо, що одразу після призначення на посаду у жовтні 2023 року Роберт Каліняк заявив, що Словаччина більше не буде надсилати Україні нові партії зброї та боєприпасів з власних складів.

Зауважимо, що до 2018 року Каліняк був міністром внутрішніх справ. Він подав у відставку з посади голови МВС навесні 2018 року на фоні протестів після вбивства журналіста-розслідувача Яна Куцяка та його нареченої.

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