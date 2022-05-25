Замість Whirlpool буде "Орськ": у Росії завод відновив серійне виробництво холодильників

Замість Whirlpool буде "Орськ": у Росії завод відновив серійне виробництво холодильників

У Росії вирішили знову запустили серійне виробництво холодильників "Орськ" на однойменному промисловому майданчику. Наразі випустили пробну партію холодильників.

Виробництво холодильників "Орськ" відноавли після багаторічного простою.

Про це повідомила пресслужба уряду Оренбурзької області.

"Завершено пробний запуск дослідної партії зі 100 холодильників. Запущено серійне виробництво", – йдеться в повідомленні.

Місцева влада також запевнила, що наразі підприємство готове випускати до 120 тис. холодильників на рік. Протягом найближчих двох років планується збільшити виробництво до 200 тис. одиниць на рік.

"Перезапуск кризових виробництв – дуже важливий напрямок роботи уряду області щодо збереження стійкості економіки регіону", – сказав губернатор Оренбурзької області Денис Паслер.

Зауважимо, що виробництво планувалося запустити у червні 2021 року, проте, "з об'єктивних причин" терміни запуску перенесли на березень 2022 року. При цьому завод планував запуск виробництва холодильників старого зразка, а за кілька місяців –нової моделі холодильника.

Нагадаємо, через запроваджені проти Росії санкції норвезька нафтогазова компанія Equinor вийшла з усіх спільних з "Роснефтью" підприємств.

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