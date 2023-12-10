Замість знищеного корвета "Аскольд": Росія перегнала новий корабель із Татарстану

Корабель "Туча" є проєкту 22800 "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібр".

Росія, ймовірно, перегнала корвет "Туча", збудований у Татарастані, до Новоросійська.

Про це свідчать супутникові знімки від 5 грудня, передає DEFENSE EXPRESS.

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Зазначається, у Мережі з'явилася аналітика OSINT-аналітика MT_Anderson, яка зроблена на основі супутникових знімків та демонструє поточний статус усіх чотирьох ракетних корветів проекту 22800 "Каракурт", що виступають носіями крилатих ракет "Калібр".

На світлині за 5 грудня 2023 видно одразу два ракетні корвети проєкту 22800 "Каракурт": "Амур", добудований та уже пройшов випробування, але ще не прийнятий до складу ЧФ РФ, і ймовірно корабель "Туча".

"На відміну від попередніх трьох "Каракуртів", які будувались на потужностях заводу "Залив" у тимчасово окупованій Керчі, корвет "Туча" був збудований на верфі російського міста Зєлєнодольск (Татарстан), що на березі Волги. Тому тут цілком логічно припустити, що новий носій "Калібрів" замість фактично знищеного корвета "Аскольд" росіяни перегнали до Новоросійска по Волго-Донському каналу", - зазначають фахівці.

Нагадаємо, Збройні сили України 4 листопада атакували суднобудівний завод у Керчі, внаслідок чого було пошкоджено судно-ракетоносій "Аскольд".

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