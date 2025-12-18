В ЄС відклали обговорення використання заморожених російських активів для фінансування України / © ТСН.ua

Реклама

Лідери ЄС відклали обговорення використання заморожених російських активів для фінансування України.

Про це пише Рolitico.

Як зазначено в повідомленні, переговори щодо можливості надання Україні доступу до заморожених російських активів для фінансування її оборонних потреб у війні проти Росії, які було розпочато сьогодні, 18 грудня, у Брюсселі характеризують як складні.

Реклама

«Досягнення спільного рішення залишається вкрай складним завданням, оскільки серед країн-членів ЄС немає єдиної позиції щодо механізмів фінансування підтримки Києва», — йдеться у повідомленні.

Зокрема, Бельгія, на території якої зберігається більшість заморожених російських активів, виступає проти такого кроку.

Прем’єр-міністр країни Барт де Вевер заявив, що не підтримує ідею їх використання заморожених активів РФ для фінансування України.

Переговори відбуваються на тлі високих ставок, адже рішення ЄС безпосередньо впливатиме на подальшу здатність України протистояти російській агресії.