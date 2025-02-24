Заморожені активи РФ неможливо конфіскувати – Макрон пояснив чому

Питання можливого використання цих активів має стати частиною мирних переговорів щодо закінчення війни в Україні.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що заморожені російські активи в Євросоюзі не можуть бути конфісковані, оскільки це суперечить міжнародному праву.

Про це він повідомив під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Неможливо забрати заморожені російські активи, це суперечить міжнародному праву й законам", – заявив Макрон у відповідь на запитання журналіста.

За його словами, питання можливого використання цих активів має стати частиною мирних переговорів щодо завершення війни в Україні.

Макрон також наголосив, що розділяє спільне з Трампом бачення щодо досягнення довготривалого миру.

"Мир має бути стійким. Ми вже мали угоди, яких не дотримувалися", – зазначив він, маючи на увазі Мінські домовленості.

Французький лідер підкреслив, що Європа готова взяти на себе відповідальність за зміцнення оборони та докладати зусиль для досягнення стабільного миру.

Нагадаємо, що Франція і Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій для України, який, зокрема, може містити пункт про розміщення миротворців.