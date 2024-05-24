Заморожені активи РФ: стало відомо, чи передасть їх Захід на користь України

Міністри фінансів G7 закладуть основу для використання прибутків від заморожених російських активів для допомоги Україні. Водночас передавати їх нашій державі не будуть.

Про це пише Bloomberg.

"Обговорюються потенційні схеми переведення надзвичайних доходів, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів, на користь України, Ми підтверджуємо, що згідно з нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в нашій юрисдикції залишатимуться знерухомленими, доки Росія не заплатить за шкоду, завдану Україні", – зазначається у проєкті комюніке.

Текст документа може бути змінений до його офіційного затвердження.

Нагадаємо, у Європейській комісії анонсували перші виплату Україні з прибутків від використання заморожених російських активів на території Євросоюзу в липні 2024 року.

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