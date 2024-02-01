Заморожені активи РФ: Україна може отримувати до 15 мільярдів євро щороку — Туск

Під час переговорів щодо нового пакета санкцій ЄС проти Росії Польща вимагатиме, щоб Україна могла отримувати відсотки від заморожених активів РФ.

Про це сказав заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції у Брюсселі, передає Укрінформ.

За його словами, якщо вдасться досягти однозначної згоди щодо того, що “відсотки працюватимуть на користь України”, то до 15 мільярдів євро можна було би щороку передавати Україні від заморожених активів РФ.

“Після розмови, зокрема, з президентом Єврокомісії маю сподівання, наближене до впевненості, що в цій справі ми знайдемо рішення і це не потребуватиме якоїсь великої дискусії, голосування 27 країн. Ми знайдемо якісь способи, щоб ці гроші почали частково працювати на Україну”, - заявив Туск.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посли ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із замороженими активами РФ. Для цього буде створено окремий рахунок, на який будуть перераховуватись відсотки.

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