Заморожені активи РФ: в Італії уточнили, хто виплачуватиме Україні 50 мільярдів доларів

Країни ЄС не приєднаються до позики Україні.

Європейські держави не будуть виплачувати кошти в межах погодженого "Групою семи" механізму використання заморожених російських активів.

Про це заявила прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні на пресконференції за підсумками саміту G7 в Італії 15 червня, пише "Європейська правда".

Мелоні зазначила, що позику в 50 мільярдів доларів Україні нададуть США, Канада, Велика Британія і, можливо, "Японія, відповідно до конституційних обмежень".

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"Станом на зараз європейські держави не залучені до цієї позики. З огляду на те, що всі ці активи заморожені в Європи, Європа вже бере участь, визначаючи гарантійний механізм виплати цієї позики", – пояснила вона.

Вона також додала, що це питання ще розглянути Європейська рада, а технічні питання надання позики будуть вирішувати міністри фінансів країн ЄС.

Тим часом США нададуть Україні понад 1,5 млрд доларів допомоги на енергетику та гуманітарні потреби.

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