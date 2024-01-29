Заморожені активи РФ: в ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із російськими коштами

Створять окремий рахунок, на який будуть перераховуватись відсотки від заморожених активів РФ.

Посли ЄС погодили використання для України надприбутків, пов'язаних із замороженими активами РФ.

Про це у соцмережі Х (Twitter) повідомив брюсельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Юзвяк та бельгійське головування в Раді ЄС.

За його словами, 29 січня ввечері посли ЄС нарешті "дали зелене світло першому кроку". Він додав, що буде відкладено доходи від замороженим російських активів на окремий рахунок.

"Наступним кроком стане фактичне надсилання готівки до України", - додав він.

Пізніше бельгійське головування опублікувало допис зщодо цього рішення.

"Посли ЄС щойно погодили принципову позицію щодо використання надприбутків, пов’язаних із нерухомими активами для підтримки реконструкції України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські активи – активи самої держави-терориста та пов'язаних з нею осіб, які є в різних юрисдикціях та заморожені, мають працювати для захисту від агресії РФ і безумовно, вони мають бути конфісковані, заявив президент України.

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