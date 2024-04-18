Заморожені активи РФ: єврокомісар пояснив, як Україна може отримати 300 мільярдів

Країни Групи семи (G7) розглядають черговий варіант передавання заморожених активів Російської Федерації обсягом 300 мільярдів доларів. Може йтися про заставу для надання кредитів Україні.

Про це розповів виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами Домбровскіса, країни Групи семи (G7) розглядають різні варіанти, і наразі ще тривають дискусії.

Однак віцепрезидент Єврокомісії висловив надію, що Європейський Союз найближчими місяцями схвалить окрему процедуру щодо використання прибутків або відсотків, отриманих від активів РФ, для допомоги Україні.

Нагадаємо, днями очільниця Мінфіну США Джанет Єллен заявила, що країни G7 не зупиняються у вивченні можливостей, щоб використати майже 300 мільярдів доларів заморожених російських активів для допомоги Україні.

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