Заморожені активи Росії: коли їх конфіскують на користь України та в чому нюанс

Постійні представники ЄС 8 травня проголосували за використання прибутків від заморожених російських активів на підтримку відновлення України та її військового захисту від агресії РФ.

Про це у соцмережі Х повідомляє Бельгійське головування в Раді ЄС.

"Посли ЄС погодили в принципі заходи щодо надзвичайних прибутків, отриманих від заморожених активів Росії. Кошти підуть на підтримку відбудови та військової оборони України в умовах російської агресії", – йдеться у дописі.

Речник Єврокомісії Крістіан Віганд заявив, що якщо країни-члени ЄС зможуть досягти швидкої згоди щодо пропозицій Єврокомісії та високого представника ЄС про використання надходжень від заморожених на території ЄС суверенних активів російського Центробанку, Україна зможе скористатися першими коштами з таких надходжень вже до літа 2024 року.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ демократичні країни світу заблокували російські фінансові активи на суми понад 300 млрд євро. За деякими оцінками, більшість з цих активів перебувають у фінансових установах на території країн Європейського Союзу, зокрема в Бельгії.

Нагадаємо, на відкритою інформацією, на балансі Euroclear нині – 192 млрд євро активів російського Центробанку. ЄС шукає правові механізми для подальшого поводження з цими заблокованими ресурсами, а також із нарахованими на них відсотками, обсяг яких за минулі два роки сягнув 5 млрд євро.

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