Заморожені російські активи будуть використані для компенсації збитків Україні – уряд Естонії

В Естонії заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.

Уряд Естонії схвалив і направив до парламенту поправку до Закону про міжнародні санкції. Це дозволить використати заморожені російські активи підсанкційних росіян для компенсації збитків, завданих Україні внаслідок війни.

Про це йдеться на сайті уряду Естонії.

Росія має заплатити

На думку прем'єр-міністерки Каї Каллас, для Росії дуже важливо підняти ціну агресії. Потрібно знайти способи притягнути Росію до фінансової відповідальності за збитки, завдані Україні.

"Ми маємо бути прикладом та стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія має компенсувати Україні всю заподіяну війною шкоду. Важливо, щоб агресія була покарана і щоб збитки, завдані внаслідок агресії, були компенсовані", – стверджує вона.

В Естонії сподіваються, що Євросоюз також якнайшвидше завершить роботу з розгортання російських заморожених активів та вироблення практичних рішень.

Нагадаємо, президент Естонії Алар Каріс заявив: розширення Євросоюзу вже показало, що це історія успіху. Тому це необхідно поширити на Україну.

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