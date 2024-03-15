Замороження війни в Україні: уряд Німеччини відреагував на пропозицію голови фракції СДПН

Речник уряду ФРН Штеффен Гебештрайт на брифінгу в п’ятницю, 15 березня, заявив, що німецький уряд не підтримує замороження конфлікту в Україні, тому він не коментуватиме заяву про такий сценарій, яку зробив глава фракції соціал-демократів в Бундестазі напередодні.

Про це пише Укрінфом.

У четвер, 14 березня, під час дебатів у Бундестазі голова парламентської фракції СДПН Рольф Мютценіх виступив з неочікуваною заявою: "Чи не настав час, щоб ми не тільки говорили про те, як вести війну, а й думали про те, як ми можемо заморозити війну і закінчити її пізніше?"

Штеффен Гебештрайт заперечив, що заяву Рольфа Мютценіха можна розцінювати як вимогу.

"Ми не оцінюємо заяви парламентаріїв, але позиція канцлера щодо українського конфлікту залишається і буде залишатися незмінною: ми підтримуємо Україну в її захисті проти російського агресора так довго, як буде потрібно, та всім, що ми вважаємо за необхідне та можемо передати", – сказав речник.

Він також наголосив, що слова Мютценіха не є позицією уряду, який підтримує 10 пунктів мирного плану Президента Володимира Зеленського.

На брифінгу також виступив речник МЗС Себастьян Фішер, який нагадав слова очільниці свого відомства Анналени Бербок щодо замороження війни в Україні. У грудні минулого року вона заявила, що заморожений конфлікт "зацементує" насильницьку владу Путіна в Україні, що дозволить окупантам і надалі переслідувати, катувати, ґвалтувати та викрадати українців на окупованих територіях.

"Не треба забувати, що Росія почала війну на сході України ще у 2014 році. Великими дипломатичними зусиллями, зокрема і Німеччині, конфлікт був заморожений у рамках Мінського процесу. Але всі дипломатичні зусилля були торпедовані Росією, і знову почався гарячий конфлікт, агресивна війна, яка суперечить міжнародному праву. Як виявилося, Путін тоді хотів не миру, а виграти час на підготовку до війни", – заявив дипломат.

Завява Рольфа Мютценіха викликала негативну реакцію та обурення у багатьох німецьких політиків-демократів, які назвали слова голови фракції СДПН загрозливими.

У відповідь на критику, Мютценіх зазначив, що підтримує Україну, і підкреслив, що Росія не повинна виграти цю війну.

"Я чітко висловився за підтримку України, зокрема зброєю та боєприпасами, але пропонував подумати не тільки про військову допомогу, а й про умови можливого припинення війни", – пояснив він свою позицію.

Нагадаємо, у грудні минулого року голова фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх визнав, що "повністю недооцінив" імперське мислення Путіна.

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