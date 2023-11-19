Замороження війни в Україні за шість років призведе до прямого зіткнення РФ та НАТО - дослідження

Якщо війну в Україні буде заморожено, Росії вистачить шести років, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО.

Такі висновки робляться в дослідженні Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP). Його дані опублікувало німецьке видання Zeit. Експерти посилаються у своїх висновках на джерела у військових і спецслужбах Німеччини.

"Навіть після майже дворічної війни в Україні військовий потенціал Росії вищий, ніж це представляється наразі. Найбільші втрати людей і техніки зазнали сухопутні війська", — йдеться у дослідженні.

На думку експертів, Москва швидко нарощуватиме свої військові можливості, і у країн НАТО є від 5 до 9 років, щоб також наростити свій потенціал і запобігти можливому конфлікту.

Автори також вважають, що одним із приводів до нього може стати напад РФ на країни Балтики.

"Вікно для можливого російського нападу відкриється, як тільки у Росії виникне враження, що напад, наприклад, у Прибалтиці, може бути успішним", — йдеться у дослідженні.

Нагадаємо, авторитетному американському виданні Foreign Affairs 17 листопада зʼявилася контроверсійна стаття з заголовком "Переосмислення успіху в Україні", де автори говорять про "глухий кут" війни, розмірковують про можливі перемовини, до яких "має спонукати Вашингтон" та над тим, що Україна повинна перейти до оборони замість наступу.

Відомий аналітик Тімоті Еш повідомив, що Україна у жодному випадку не припинить воювати, і навіть якщо допомога Сполучених Штатів за Трампа зникне, Європа не зменшить підтримку Києва. На його думку, Путін розраховує отримати Україну на тарілочці. Більше про наміри диктатора читайте у новині.

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