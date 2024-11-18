"Заморожування" конфлікту в Україні по лінії фронту: у Путіна прокоментували мирний план Ердогана

Пєсков заявив, що Путін та Ердоган не обговорювали ініціативу турецького лідера щодо "заморожування" конфлікту в Україні.

Для Росії неприйнятне "заморожування" конфлікту в Україні по лінії фронту.

Про це речник президента Росії Дмитро Пєсков сказав російським засобам масової пропаганди 18 листопада.

"Путін та Ердоган не обговорювали ініціативу турецького лідера щодо "заморожування" конфлікту в Україні... Для РФ неприйнятне "заморожування" конфлікту в Україні по лінії фронту", – заявив Пєсков про пропозиції президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Нагадаємо, президент Туреччини під час саміту G20 у Ріо-де-Жанейро має намір представити свій план "заморожування" війни в Україні. За інформацією видання Bloomberg, "Ердоган хоче запропонувати президенту Володимиру Зеленському відкласти обговорення питання про вступ України до НАТО щонайменше на 10 років як поступку Володимиру Путіну". Його план також передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі. Ердоган запропонує, як пишуть журналісти, розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію і гарантувати Україні постачання озброєння як компенсації за згоду відстрочити приєднання до НАТО.

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