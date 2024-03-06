Замовчування сексуальних злочинів ХАМАСу: що відомо про скандальний звіт ООН

У ХАМАС відкинули звіт ООН як “безпідставний та такий, що має на меті демонізувати палестинський спротив”.

Представники ООН заявили, що існує “переконлива інформація” про те, що заручників, яких утримували в Секторі Гази, піддавали сексуальному насильству та тортурам. Є також підстави вважати, що це триває і досі із тими, кого не вдалося звільнити.

Про це пише BBC Україна.

Команда ООН також знайшла “розумні підстави вважати”, що сексуальне насильство, включно із груповими зґвалтуваннями, відбулось тоді, коли бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

У МЗС Ізраїлю заявили, що вітають “однозначне визнання того, що бойовики ХАМАСу здійснювали сексуальні злочини”. Тепер Рада безпеки ООН має визнати ХАМАС терористичною організацією і накласти міжнародні санкції, заявив речник ізраїльського МЗС Ліор Хайт.

У ХАМАС відкинули звіт ООН як “безпідставний та такий, що має на меті демонізувати палестинський спротив”. В угрупованні заперечують, що їхні бійці здійснювали сексуальні напади на жінок під час атаки на Ізраїль або ж знущалися з жінок, яких вони забрали у заручниці в Сектор Гази.

Насильство було у жовтні і може тривати донині

Увага: далі в тексті ідуть описання зґвалтувань та сексуального насильства

Праміла Паттен, Спеціальна представниця ООН з сексуального насильства під час конфліктів, заявила, що їхня команда “отримала чітку та переконливу інформацію про сексуальне насильство, включно із зґвалтуваннями, а також жорстокого, нелюдяного та принизливого ставлення” до заручників.

Крім того, існують “розумні підстави” вважати, що таке насильство може “тривати проти тих, хто досі перебуває у заручниках”, заявила вона журналістам. Бойовики ХАМАСу вторглися до південного Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, вбивши близько 1200 людей і взявши 253 заручників.

У звіті ООН йдеться, що “команда представників організації виявила достатні підстави вважати, що сексуальне насильство, пов’язане із конфліктом, відбулось у багатьох місцях під час нападу 7 жовтня”. Щонайменше йдеться про три локації: місце проведення фестивалю Nova та прилегла територія, дорога 232 та кібуц Реїм.

Повідомлення про сексуальні злочини, вчинені бойовиками ХАМАС, яку в Ізраїлі, Британії та низці інших країн вважають терористичною організацією, почали з’являтися одразу після нападу 7 жовтня, і з того часу їхня кількість постійно зростала.

ВВС пише, що також бачила та чула свідчення про зґвалтування, сексуальне насильство та знущання з жінок.

На напад 7 жовтня Ізраїль відповів воєнною операцією в Секторі Гази, під час якої, за оцінками медичного відомства під проводом ХАМАСу, загинули 30,5 тисяч людей.

Команда представників ООН відвідала Ізраїль між 29 січня та 14 лютого цього року. У цій групі, очолюваній Прамілою Паттен, були дев’ять фахівців, метою яких було не розслідувати, а зібрати та підтвердити звинувачення. Під час роботи цієї групи відбулося 33 зустрічі з представниками Ізраїлю, перевірено понад 5 тисяч фото і понад 50 годин відео.

Представники групи також відзначили, що попри спільні намагання заохотити жертв розповісти про їхній досвід, команді не вдалося поговорити із жодною з них.

Як йдеться у звіті групи, деякі звинувачення у сексуальному насильстві не знайшли підтвердження, включно із широко обговорюваним випадком, коли, за повідомленнями, вагітній жінці розпороли живіт та зарізали дитину в утробі.

Інші злочини не здобули верифікації через обмежену кількість відеодоказів або ж через неможливість підтвердити пошкодження геніталій.

Палестинці скаржаться на “дотики” і “оголення”

В ООН також відзначають, що палестинці також висувають звинувачення у сексуальному насильстві щодо ізраїльтян під час ув’язнення, але в даному випадку йдеться про “небажані дотики в інтимних місцях” та “тривале примусове оголення” у місцях затримання, а також під час обшуку будинків та на контрольно-пропускних пунктах після 7 жовтня.

Звіт відзначає, що повідомлень про зґвалтування палестинок не було, але консервативні культурні норми можуть ускладнювати повідомлення про сексуальне насильство. Цю частину звіту місії ООН відкинули в Ізраїлі.

“Це образливий та умисний підступ палестинців, метою якого є неприпустиме порівняння між жахливими злочинами ХАМАС, які були скоєні і продовжують коїтися, і навмисними та безпідставними звинуваченнями проти Ізраїля та ізраїльтян”, — заявив речник МЗС Ізраїля.

Він також заявив, що Ізраїль виступає проти рекомендації авторів звіту про співпрацю з міжнародною комісією ООН, яка розслідувала воєнні злочини з обох боків. Речник МЗС назвав це розслідування ворожим до Ізраїлю.

ООН намагається “замовчати” звіт своїх представників?

Тим часом міністр закордонних справ Ісраель Катц викликав для консультацій посла країни в ООН, і звинуватив ООН у “спробі замовчати звіт про масові зґвалтування”.

Він також розкритикував Генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерреша у тому, що той не переконав Раду Безпеки ООН обговорити факти, виявлені місією ООН, і визнати ХАМАС терористичною організацією.

Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Генсек ООН “повністю підтримував” місію Паттен під час візиту до Ізраїлю. “Жодним способом, формою чи дією генеральний секретар не робив нічого, аби “замовчати’ звіт. Власне, цей звіт сьогодні публічно представили”, — наголосив речник ООН.

Нагадаємо, за останні п'ять місяців Ізраїль знищив тисячі бойовиків ХАМАСу, зруйнував десятки їхніх тунелів і завдав безпрецедентних руйнувань у Секторі Гази. Але перед ним все ще стоїть дилема, яка була зрозуміла з самого початку війни і яка, зрештою, визначить її результат: Ізраїль може або спробувати знищити ХАМАС, що означатиме майже неминучу загибель приблизно 100 заручників, які досі утримуються в Газі, або укласти угоду, яка дозволить бойовикам заявити про історичну перемогу.

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