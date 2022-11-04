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“Занадто поінформований для оптимізму”: ексміністр енергетики спрогнозував, коли українці постійно будуть зі світлом

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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“Занадто поінформований для оптимізму”: ексміністр енергетики спрогнозував, коли українці постійно будуть зі світлом

Фото: Associated Press

Відновлення усієї пошкодженої російськими ударами енергетичної інфраструктури триватиме щонайменше пів року, остаточно виправити ситуацію вдасться уже після перемоги.

У найближчі кілька місяців відновити знищені ударами російських ракет енергетичні об’єкти буде неможливо.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Іван Плачков.

За його словами, як і всі українці, він сподівається на успішну роботу української протиповітряної оборони, але припускає, що Росія буде продовжувати тероризувати Україну ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі.

“Я хотів би бути оптимістом, але для цього занадто інформований. Ми знаємо, що з Ірану до Росії завезли нові сучасні ракети, які можуть бути використані”, - зауважив колишній міністр. 

Окрім того, в умовах холодної зими навантаження на енергетичну систему зросте у два-три рази, тому тепер не можна говорити про негайне відновлення безперебійного електропостачання.  

“Добре, якщо ми забезпечимо електропостачання на тому ж рівні, що й сьогодні, і будемо поетапно відновлювати об’єкти. Неможливо за місяць-два чи три відновити все те, що зруйноване”, - додав він.

Іван Плачков прогнозує, що повним відновленням доведеться займатися уже після української перемоги.

“Після перемоги за умови достатнього фінансового забезпечення за пів року, максимум за рік ми зможемо відновити всю інфраструктуру і навіть забезпечити експорт електроенергії, як це було до війни і в перші місяці на її початку”, - резюмував ексміністр.

Нагадаємо,  єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що країни ЄС готові постачати Україні електроенергію в разі дефіциту через ракетні атаки з боку Росії.

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Дата публікації
Перегляди
924
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