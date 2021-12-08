Занепокоєння Росії щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі — Байден

Американський президент заперечив можливість застосування армії США для стримування російської агресії в Україні.

До п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.

Як передає Reuters, про це заявив у середу, 8 грудня, президент США Джо Байден журналістам, коментуючи недавню онлайн-зустріч із російським президентом Путіним.

За його словами, до кінця цього тижня буде оголошено про зустрічі на високому рівні з Росією і принаймні чотирма основними союзниками з НАТО. На цій зустрічі планують "обговорити занепокоєння Росії щодо НАТО загалом", а також питання "зниження напруженості на східному фронті".

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Водночас Байден зауважив, що Сполучені Штати мають моральні та юридичні зобов'язання захищати союзників з НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.

"Це не обговорюється", – відповів Байден на запитання про те, чи будуть американські війська застосовуватися для запобігання вторгненню Росії в Україну.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає вступ України до НАТО неприйнятним. На його думку, це підриває безпеку Росії.

Нагадаємо, у середу, 8 грудня, Путін повідомив, що одним із підсумків його онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом стане створення окремої структури, на якій відбуватиметься обговорення питань безпеки, включно з ситуацією довкола України.

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