Занепокоєння Росії щодо НАТО буде обговорено на окремій зустрічі — Байден

Американський президент заперечив можливість застосування армії США для стримування російської агресії в Україні.
До п’ятниці, 10 грудня, представники США та щонайменше чотирьох союзників по Альянсу мають намір оголосити про зустріч на високому рівні із делегацією Росії.
Як передає Reuters, про це заявив у середу, 8 грудня, президент США Джо Байден журналістам, коментуючи недавню онлайн-зустріч із російським президентом Путіним.
За його словами, до кінця цього тижня буде оголошено про зустрічі на високому рівні з Росією і принаймні чотирма основними союзниками з НАТО. На цій зустрічі планують "обговорити занепокоєння Росії щодо НАТО загалом", а також питання "зниження напруженості на східному фронті".
Водночас Байден зауважив, що Сполучені Штати мають моральні та юридичні зобов'язання захищати союзників з НАТО у разі нападу, але це зобов'язання не поширюється на Україну.
"Це не обговорюється", – відповів Байден на запитання про те, чи будуть американські війська застосовуватися для запобігання вторгненню Росії в Україну.
Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що вважає вступ України до НАТО неприйнятним. На його думку, це підриває безпеку Росії.
Нагадаємо, у середу, 8 грудня, Путін повідомив, що одним із підсумків його онлайн-зустрічі з президентом США Джо Байденом стане створення окремої структури, на якій відбуватиметься обговорення питань безпеки, включно з ситуацією довкола України.
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