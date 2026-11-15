Заощадження можуть вилучити: що варто знати про зберігання готівки в Німеччині

Готівка

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У Німеччині закон не обмежує суму готівки, яку можна тримати вдома. Однак великі заощадження можуть викликати запитання у правоохоронців, а в разі крадіжки страхова компанія покриє лише частину втрат.

Про це розповів адвокат Юрій Демченко.

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Чи існує ліміт на зберігання готівки в Німеччині

За словами юриста, німецьке законодавство не встановлює максимальної суми готівки, яку дозволено зберігати у власному помешканні. Водночас у країні діють суворі правила боротьби з відмиванням грошей.

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Зокрема, суми від 10 тисяч євро можуть викликати додаткові запитання щодо їхнього походження. Якщо власник не зможе пояснити, звідки отримав кошти, це може стати підставою для подальшої перевірки.

Адвокат зазначає, що правоохоронці можуть виявити значні заощадження під час обшуку, наприклад, якщо людину підозрюють у скоєнні злочину та отримано відповідний дозвіл на проведення слідчих дій.

За наявності підстав гроші можуть вилучити, а їхньому власнику доведеться пояснювати законність походження коштів.

Крім поліції, за певних обставин перевірку може провести податкова служба Німеччини — Finanzamt. Однак, за словами Демченка, такі випадки трапляються нечасто й зазвичай мають конкретні підстави.

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Таким чином, 10 тисяч євро не є законодавчим обмеженням на зберігання готівки вдома, проте така сума за певних обставин може привернути увагу контролювальних органів.

Скільки грошей радять зберігати вдома

Ще один важливий нюанс стосується страхування. Якщо готівку викрадуть із помешкання, страхова компанія не обов'язково відшкодує всю суму.

За словами адвоката, зазвичай максимальна компенсація за викрадені вдома гроші становить близько 2 500 євро. Водночас конкретний ліміт залежить від умов страхового договору.

Наприклад, якщо людина зберігала вдома 5 тисяч євро, які згодом викрали, страхова компанія може повернути лише частину грошей — у межах передбаченого договором покриття.

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З огляду на це Демченко рекомендує не тримати вдома понад 2 500 євро готівкою, щоб зменшити ризик значних фінансових втрат у разі крадіжки.

Нагадаємо, у Німеччині від 1 листопада посилили умови складання мовного іспиту DTZ, який є фінальним етапом інтеграційних курсів для українських біженців. Тепер навіть одна неналежно виконана частина означає загальний провал іспиту, що пов’язано з почастішанням шахрайства та купівлею відповідей в інтернеті.

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