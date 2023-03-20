"Запаліть свічку": у Чехії повідомили про загибель добровольця, який воював на боці України

Це вже другий боєць з Чехії, який загинув у війні.

В Україні у війні проти Росії загинув ще один чеський доброволець.

Про це повідомляє Bleska з посиланням на чеське МЗС.

Загиблий воював на боці України.

"Я щойно дізнався, що вчора ще один із нас загинув. Цей тиждень був невдалим для Чехії. Тож запаліть увечері свічку", – написав у Twitter під анонімним профілем громадянин Чехії, який понад півроку служить в Україні.

Цю інформацію підтвердив представник чеського міністерства закордонних справ Даніель Дрейк.

"Можемо підтвердити, що доброволець із чеським громадянством, який воював на боці України, був убитий у вихідні. За інформацією міністерства, це вже другий такий випадок за останній рік", – зазначив він.

Трагічна новина про загибель бійця з'явилася буквально через кілька годин після того, як Чехією облетіла звістка про важко пораненого медика, якого було важко поранено на Донбасі

Відомо, що він працював волонтером в Україні.

"Його посікло уламками. Рятувальники надали негайну допомогу, але травми дуже серйозні. Він сам врятував понад 25 людей під час останньої поїздки", – сказав речник організації "Фенікс".

Відомо, що наразі його стан стабілізовано, однак до Чехії потерпілого перевозити ще не можна, тож його доправлять до столиці України.

Нагадаємо, що уповноважений Верховної Ради з прав людини повідомив про масове поховання під Ізюмом. Там знайдено тіла військових ЗСУ, яких, можливо, катували.

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