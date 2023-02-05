Запальне кохання: британця, який покинув родину заради біженки з України, затримала поліція

Жінка нарікає, що чоловік більше любить своїх дітей, ніж її.

Громадянина Великої Британії Тоні Гарнетта затримала поліція після сварки зі своєю коханою Софією Каркадим. Заради нового кохання чоловік залишив свою партнерку Лорну та двох дітей. Згодом він із Софією також вирішив розірвати стосунки, проте пара помирилась.

Про це пише MailOnline.

У лютому чоловік гучно сварився із Софією, через що сусіди пари викликали поліцію. Чоловіка затримали на 6 годин, проте згодом відпустили.

Причиною суперечки став час, який він проводив зі своїми двома дітьми. Він грав зі своєю шестирічною донькою в онлайн-гру, коли між закоханими почалися крики і лайка. Тоні затримала поліція за порушення громадського порядку. Після повернення Софія та Тоні продовжили спільно мешкати.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

"Тоні безмежно любить своїх дочок, і Софія зробила все можливе, щоб спробувати зрозуміти це. Але вона молода і хоче мати власних дітей від Тоні. Проте він зробив вазектомію, і це стало причиною нескінченної напруги. Вони не в змозі навіть думати про спільних дітей, оскільки їхні стосунки досить нові, але ця проблема існує завжди. Вони не знають, що робитимуть далі, а той факт, що жоден з них не може працювати, не сприяє цьому", - розповіли виданню знайомі пари.

Тоні Гаретт розповів журналістам, що він дійсно кричав.

"Так, мене заарештували, але я не зробив нічого поганого. Можливо, я трохи кричав, але не більше", - каже чоловік.

Фото: Mail Online/http://www.dailymail.co.uk/home/index.html

Чоловік каже, що в них зі Софією постійно сварки через його дітей від першого шлюбу. Жінка нібито звинувачує чоловіка у тому, що він більше любить своїх доньок та приділяє їм увагу. Раніше через сварку з коханим затримували і Софію. Тоді пара розлучилась і жінка повернулась до України, проте Тоні поїхав за нею, щоб повернути кохану до Британії.

Історія кохання Тоні та Софії

У травні 2022 року Тоні покинув свою дружину Лорну після 10 років стосунків заради 22-річної української біженки Софії Каркадим. Це сталося лише через 10 днів після того, як Софія приїхала до їхнього дому в Бредфорді. Тоні навіть заявляв про плани пеереїхати до України.

У вересні пара оголосила про розрив стосунків. Тоді Тоні пояснював, що він вигнав українку з їхнього орендованого будинку, звинувативши жінку в тому, що вона не вміє вживати алкоголь, пошкодила стіну ножем і втручається в його стосунки з двома доньками.

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