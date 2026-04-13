Запальні танці: потенційний міністр Угорщини ефектно святкує перемогу на виборах (фото)

Угорщина Фото ілюстративне / © Associated Press

В Угорщині після парламентських виборів і впевненої перемоги опозиційної правоцентристської партії «Тиса» та Петера Мадяра у центрі уваги опинився ймовірний майбутній міністр охорони здоров’я Жолт Гегедюш. Політик емоційно відреагував на результати голосування.

Відео з його запальними танцями швидко розлетілося соцмережами.

Кадри викликали бурхливу реакцію користувачів.

Ймовірний майбутній міністр охорони здоров’я Жолт Гегедюш Фото скрин соцмережі

Реакція Мережі

Багато хто сприйняв поведінку Гегедюша як щиру та позитивну. Його називали «енергійним», «відкритим» і таким, що «приносить нову атмосферу в політику».

Деякі коментатори жартували, що «міністр із такими рухами — вже хороший старт», а інші зазначали, що він «вже зробив для медицини більше, ніж попередники — хоча б підняв настрій».

«Ось у такій країні я хочу жити! Хоча зачекайте… саме в такій і буду!»;

«Міністр охорони здоров’я так добре рухається — це вже хороший початок!»;

«Це саме те, що потрібно країні: енергія, життя і новий старт!»;

«Ми, європейці, сильні разом. Браво, Угорщино!»;

«Сподіваюся, він так само "підкачає" і медицину, як і цей танець!»;

«Нарешті позитив — досить похмурих і сірих днів»;

«Навіть якщо комусь це не подобається, видно, що це щиро».

Частина користувачів підкреслила, що країні потрібні саме такі емоції — «життя, енергія і новий початок» після тривалого періоду політичної напруженості. Лунали й заклики до єдності та спокійного співіснування після виборів.

Водночас деякі коментарі містили іронію та критику, однак загальний тон реакцій у Мережі залишився переважно позитивним.

Відео з танцями вже набирає популярності за межами Угорщини.

«Вітаю з Польщі! Радіємо разом із вами!»

Користувачі з різних країн вітають угорців та підтримують зміни, які можуть настати після виборів.

Нагадаємо, під час парламентських виборів 12 квітня в Угорщині перемогла опозиційна правоцентристська партія «Тиса» Петера Мадяра, взявши конституційну більшість — 138 зі 199 місць.

16-річному правлінню Віктора Орбана, відкрито орієнтованого на Москву, прийшов кінець. Ще вночі він привітав свого опонента Мадяра з перемогою.