Запальні танці: потенційний міністр Угорщини ефектно святкує перемогу на виборах (фото)
У Мережі активно обговорюють емоційне святкування перемоги на виборах в Угорщині.
В Угорщині після парламентських виборів і впевненої перемоги опозиційної правоцентристської партії «Тиса» та Петера Мадяра у центрі уваги опинився ймовірний майбутній міністр охорони здоров’я Жолт Гегедюш. Політик емоційно відреагував на результати голосування.
Відео з його запальними танцями швидко розлетілося соцмережами.
Кадри викликали бурхливу реакцію користувачів.
Реакція Мережі
Багато хто сприйняв поведінку Гегедюша як щиру та позитивну. Його називали «енергійним», «відкритим» і таким, що «приносить нову атмосферу в політику».
Деякі коментатори жартували, що «міністр із такими рухами — вже хороший старт», а інші зазначали, що він «вже зробив для медицини більше, ніж попередники — хоча б підняв настрій».
«Ось у такій країні я хочу жити! Хоча зачекайте… саме в такій і буду!»;
«Міністр охорони здоров’я так добре рухається — це вже хороший початок!»;
«Це саме те, що потрібно країні: енергія, життя і новий старт!»;
«Ми, європейці, сильні разом. Браво, Угорщино!»;
«Сподіваюся, він так само "підкачає" і медицину, як і цей танець!»;
«Нарешті позитив — досить похмурих і сірих днів»;
«Навіть якщо комусь це не подобається, видно, що це щиро».
Частина користувачів підкреслила, що країні потрібні саме такі емоції — «життя, енергія і новий початок» після тривалого періоду політичної напруженості. Лунали й заклики до єдності та спокійного співіснування після виборів.
Водночас деякі коментарі містили іронію та критику, однак загальний тон реакцій у Мережі залишився переважно позитивним.
Відео з танцями вже набирає популярності за межами Угорщини.
«Вітаю з Польщі! Радіємо разом із вами!»
Користувачі з різних країн вітають угорців та підтримують зміни, які можуть настати після виборів.
Нагадаємо, під час парламентських виборів 12 квітня в Угорщині перемогла опозиційна правоцентристська партія «Тиса» Петера Мадяра, взявши конституційну більшість — 138 зі 199 місць.
16-річному правлінню Віктора Орбана, відкрито орієнтованого на Москву, прийшов кінець. Ще вночі він привітав свого опонента Мадяра з перемогою.