"Запалювала свічки": у США жінку застрелили біля меморіалу сина, вбитого кількома днями раніше

"Поки вона запалювала свічки для свого сина, її позбавили життя", - написала подруга сім'ї, яка збирає гроші на похорон.
В американському штаті Іллінойс 31-річну жінку застрелили під час запалювання свічок поблизу меморіалу свого сина, вбитого невідомими кількома днями раніше.
Про це повідомляє ABC News.
Зазначається, що інцидент стався в Чикаґо вранці в середу, 24 листопада. Тіло 31-річної Делізи Такер виявили на тротуарі близько 12:15 за місцевим часом. Жінку доставили до лікарні, однак медики констатували смерть.
"Поки вона запалювала свічки для свого сина, її позбавили життя, - написала подруга сім'ї Мішель Тарп на сторінці GoFundMe, створеній, щоб допомогти сплатити витрати на похорон. - Цей світ такий холодний".
Минулої неділі на цьому ж місці невідомі декілька разів вистрілили у 14-річного сина загиблої Кевіна Тінкера.
Правоохоронці не змогли встановити причетних до обох стрілянин і відмовилися коментувати інформацію про можливий зв'язок між інцидентами. Розслідування триває. У Такер залишилися п'ятеро дітей.
У виданні зауважують, що у Чикаґо цього року різко зросла кількість перестрілок. Так, станом на 8 листопада 2021 року в місті сталося 3 105 інцидентів зі зброєю, що на 10% більше, ніж у 2020 році, і на 66% більше, ніж у 2019 році.
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