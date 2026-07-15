Запасайтесь їжею: уряд Британії звернувся до населення із важливою заявою через російську загрозу

Велика Британія / © Unsplash

Реклама

Уряд Британії закликав громадян країни запастися їжею та водою на випадок кібератаки з боку Росії.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на новий план підготовки країни до конфлікту із РФ.

Пізніше британські міністри розпочнуть кампанію з інформування громадськості про те, як готуватися до надзвичайних ситуацій, зокрема, створити запаси продуктів харчування, ліків та основних засобів виживання на тлі зростаючої стурбованості щодо нападу Росії на країну НАТО та постійних кібератак.

Реклама

Головний секретар прем’єр-міністра Даррен Джонс розповів, що уряд також наступного року проведе національні навчання з внутрішньої оборони на випадок «гібридної» атаки на Велику Британію з боку РФ.

За його словами, кібератака може вплинути на доступ до електроенергії, води, зв’язку або місцевих магазинів для придбання продуктів харчування.

Кампанія із інформування громадян Британії включатиме нові рекомендації для шкіл та коледжів, щоб навчити дітей, як залишатися в безпеці в надзвичайних ситуаціях.

Міністри також оновили Національний реєстр ризиків — це публічний документ, у якому викладено «обґрунтовані найгірші сценарії» з низки загроз. Серед них — російська кібератака на низку стратегічних, силових та політичних структур країни.

Реклама

Росія «пробиває» кордони НАТО — останні новини

Нагадаємо, у Польщі заявили, що Росія не має достатніх військових ресурсів для прямого нападу на країни НАТО, тому Москва цілеспрямовано готує обмежену збройну провокацію. За словами Сікорського, РФ щороку витрачає понад мільярд євро на пропаганду, кібератаки, диверсії та відверте втручання у внутрішні справи інших держав

За даними Forbes, російська влада активно готує безпілотні сили до можливого масштабного конфлікту із Заходом. П’ятий фестиваль безпілотників, який відбудеться у серпні в Росії, проходитиме під гаслом підготовки до «великої війни з НАТО».

Новини партнерів