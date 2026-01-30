Куба / © Associated Press

У Куби залишилося запасів нафти приблизно на 15–20 днів за нинішнього рівня споживання та власного видобутку.

Про це повідомляє Financial Times.

Ситуація різко загострилася після того, як Мексика, фактично останній помітний постачальник, імовірно, скасувала відвантаження, а США блокують можливі поставки з Венесуели.

У разі, якщо постачання не відновляться, країна може перейти до жорсткого нормування пального. Водночас значна частина Куби вже живе в умовах майже щоденних відключень електроенергії.

Президент США Дональд Трамп заявляв про намір «перекрити» нафтові потоки для комуністичного острова. Цього тижня він також стверджував, що кубинський режим «дуже близький до провалу».

Експерт з енергетики Техаського університету Хорхе Піньйон попередив: якщо нові партії нафти не надійдуть упродовж найближчих тижнів, «у них на руках — велика криза».

За даними компанії Kpler, від початку 2026 року Куба отримала лише 84,9 тис. барелів нафти — йдеться про одну партію з Мексики 9 січня. У перерахунку це понад 3 тис. барелів на добу, тоді як у 2025 році середній імпорт від усіх постачальників сягав близько 37 тис. барелів на добу.

Окремо зазначається, що якщо додати цю поставку до оцінених 460 тис. барелів запасів на старті року, загального ресурсу і вистачає орієнтовно на 15–20 днів.

Раніше повідомлялося, що у Вашингтоні обговорюють радикальний крок — повне перекриття морських шляхів постачання нафти до Куби з метою посилення економічного та політичного тиску.

Ми раніше інформували, що адміністрація Дональда Трампа вивчає можливість зміни влади на Кубі вже до кінця 2026 року.