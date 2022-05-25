Запасів пшениці на Землі залишилося на 10 тижнів – експертка при ООН

Запасів пшениці на Землі залишилося на 10 тижнів – експертка при ООН

Війна Росії проти України, за словами Сари Менкер, підкинула хмизу цій проблемі.

У світі залишилося запасів пшениці на складах близько на 10 тижнів через війну в Україні і через те, що Індія останніми тижнями заборонила експорт пшениці.

Про це заявила експертка з питань продовольчої безпеки, генеральна директорка сільськогосподарської аналітичної компанії Gro Intelligence Сара Менкер під час засідання Ради Безпеки ООН, передає УНІАН.

Війна Росії проти України, за її словами, підкинула хмизу цій проблемі.

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"Я хочу почати з того, що прямо скажу, що російсько-українська війна не стала причиною кризи продовольчої безпеки. Це просто підкинуло хмизу у вогонь, який давно тлів. Криза, яку ми виявили задовго до пандемії COVID-19, засвідчила крихкість наших ланцюжків поставок", - сказала Менкер.

Вона додала, що "навіть якщо війна закінчиться завтра, наша проблема продовольчої безпеки не зникне найближчим часом без узгоджених дій".

400 мільйонів людей у всьому світі опинилися у зоні "продовольчих ризиків".

"Сьогоднішні умови гірші, ніж у 2007 і 2008 роках. Важливо відзначити, що наразі спостерігається найнижчий рівень запасів зерна, який коли-небудь бачив світ, в той час як доступ до добрив сильно обмежений, а посуха в регіонах, де вирощують пшеницю, є найбільш екстремальною за останні 20 років. Аналогічні проблеми з запасами також стосуються кукурудзи та інших зернових", - зазначила Менкер.

Нагадаємо, в Україні окупанти продовжують красти зерно. Зі складів окупованого Бердянська вагонами вивозять його до Криму.

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