Запаси США на межі? Трамп переводить автогігантів на військові рейки

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа Пентагон розпочала переговори з лідерами американського автопрому щодо використання цивільних заводів для випуску зброї. Пентагон може відродити досвід Другої світової війни, щоб швидко поповнити виснажені арсенали.

Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

США ведуть переговори з автогігантами про виробництво зброї

Адміністрація Трампа має намір активніше залучити автовиробників та інші американські промислові компанії до виготовлення озброєння, наслідуючи підхід, який застосовувався ще під час Другої світової війни.

За даними джерел, високопосадовці оборонного відомства провели серію зустрічей із керівниками низки компаній, обговорюючи можливості виробництва зброї та військових матеріалів. Серед учасників — Мері Барра з General Motors і Джим Фарлі з Ford Motor.

Пентагон розглядає варіант залучення цих компаній до використання їхніх кадрових і виробничих ресурсів для нарощування випуску боєприпасів та іншого оснащення, оскільки війни в Україні та Ірані суттєво скорочують наявні запаси.

Як зазначають співрозмовники, переговори поки що мають загальний і попередній характер. У відомстві вважають, що цивільні виробники можуть підсилити традиційних оборонних підрядників, і з’ясовують, чи здатен бізнес швидко переорієнтуватися на військові замовлення.

У консультаціях із Пентагоном також брали участь GE Aerospace та виробник техніки й обладнання Oshkosh.

У Міністерстві оборони наголосили, що «залишаються відданими швидкому розширенню оборонно-промислової бази шляхом використання всіх доступних комерційних рішень і технологій, щоб забезпечити нашим військовим вирішальну перевагу».

США переводять виробництво зброї на воєнний режим

Ці ініціативи є частиною ширшої політики переведення військового виробництва на так званий «воєнний режим», як це визначає міністр оборони Піт Гегсет.

За словами джерел, обговорення стартували ще до початку війни в Ірані. Водночас додаткове навантаження на американські запаси боєприпасів через цей конфлікт лише підкреслює необхідність розширення співпраці з приватним сектором для швидкого нарощування виробництва ракет, протидронових систем та іншого тактичного оснащення.

Під час зустрічей із керівниками компаній представники Пентагону підкреслювали, що збільшення виробництва озброєнь є питанням національної безпеки. Вони також з’ясовували, чи готові компанії допомогти у зміцненні внутрішнього виробничого потенціалу, а ще просили окреслити можливі перешкоди — від контрактних вимог до складнощів участі в тендерах.

Компанія Oshkosh із Вісконсина розпочала переговори з Пентагоном ще в листопаді після заклику Гегсета наростити виробництво, повідомив директор із розвитку транспортного напрямку Логан Джонс. За його словами, ключове питання полягає в тому, «де саме можна використати наші потужності відповідно до нашої ключової компетенції».

Хоча компанія виробляє тактичні транспортні засоби для армії США та союзників, основна частина її доходу — близько 10,5 млрд дол. — припадає на цивільну продукцію.

«Ми активно шукаємо можливості, які відповідають їхнім потребам. Ми чітко почули, що це важливо», — зазначив Джонс.

США занепокоєні своїми спроможностями у виробництві озброєнь

Законодавці та Пентагон дедалі більше занепокоєні спроможностями США у сфері виробництва озброєнь після того, як країна разом із союзниками по НАТО почала активно постачати зброю Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Останній бюджетний запит Пентагону на 1,5 трлн дол. — рекордний у новітній історії — передбачає значні вкладення у виробництво боєприпасів і безпілотників.

Подібні звернення до автовиробників адміністрація Трампа робила й раніше: на початку пандемії GM і Ford спільно з виробниками медичного обладнання налагодили випуск десятків тисяч апаратів штучної вентиляції легень.

Ідея перепрофілювання промисловості для військових потреб має історичне підґрунтя: під час Другої світової війни автозаводи Детройта зупинили виробництво цивільних авто і перейшли на випуск бомбардувальників, двигунів та вантажівок, перетворившись на «арсенал демократії».

Нині ж основна частина військового виробництва зосереджена в руках обмеженої кількості підрядників. Хоча чимало великих американських компаній поза оборонним сектором уже співпрацюють із Пентагоном, їхні контракти зазвичай невеликі за обсягом і стосуються вузьких напрямів або окремих продуктів.

У General Motors є окремий оборонний підрозділ, який виготовляє легкі піхотні транспортні засоби на базі пікапа Chevrolet Colorado. Хоча цей напрям поступово зростає, він поки що займає незначну частку в загальних доходах і виробництві компанії.

Очікується, що GM стане одним із головних кандидатів на створення нового більшого транспортного засобу для американської піхоти, який має замінити Humvee. Крім транспортування військових, ця машина виконуватиме роль мобільної платформи для енергозабезпечення та командування.

Війна в Ірані розвертається проти Трампа — останні новини

Нагадаємо, після 40 днів війни між США та Іраном було оголошено двотижневе перемир’я, проте результати конфлікту суперечливі. Попри заяви Трампа про перемогу, виграли насамперед Росія (через послаблення нафтових санкцій) та Китай (як новий впливовий дипломат). Іран зберіг режим, контроль над Ормузькою протокою та ядерний потенціал. Також вигоду отримали енергопостачальники Норвегія й Канада та посередник Пакистан.

Натомість США, НАТО та Європа опинилися серед тих, хто програв: вони стикнулися з інфляцією, енергетичною кризою та внутрішніми розколами. Ізраїль не досяг зміни іранського режиму, а Ліван зазнав катастрофічних гуманітарних втрат. Війна не послабила ворогів Заходу, а лише посилила геополітичні ризики.

Саудівська Аравія посилила тиск на США, вимагаючи припинити військово-морську блокаду іранських портів і повернутися до переговорів. Кронпринц Мухаммед бін Салман побоюється асиметричної відповіді Тегерана, зокрема перекриття Баб-ель-Мандебської протоки силами єменських хуситів. Хоча раніше Ер-Ріяд підтримував жорстку лінію США та Ізраїлю, закриття Ормузької протоки змусило королівство змінити стратегію. Нова ескалація загрожує ключовим маршрутам експорту нафти до Азії, що може паралізувати світову енергетику та підірвати економіку регіону.