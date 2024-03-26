Заперечення реальності та фатальна залежність від РФ: німецькі історики "рознесли" Шольца за помилки у відносинах з Путіним

За словами істориків, Шольц і СДПН ставлять під загрозу Німеччину та грають на руку Володимирові Путіну.

Група німецьких істориків на чолі з Генріхом Августом Вінклером (85 років, Берлінський університет імені Гумбольдта) написала листа до керівництва Соціал-демократичної партії Німеччини (SPD), зокрема канцлера Олафа Шольца. Вони звинувачують керівництво партії та канцлера у серйозних помилках у відносинах з російським диктатором Путіним.

Про це пише BILD, в розпорядження якого потрапило колективне звернення.

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За словами істориків, Шольц і СДПН ставлять під загрозу Німеччину та грають на руку Володимирові Путіну.

"Ми з дедалі більшою стурбованістю спостерігаємо за позицією СДПН щодо російської агресійної війни проти України. Аргументи та обґрунтування завжди довільні, непостійні і часто фактично неправильні", – пишуть експерти.

Зокрема, історики критикують:

Проблеми у відносинах з Францією та союзниками.

"Координація Німеччини зі своїми союзниками є недостатньою. Путін розгляне цю розбіжність лише як заохочення", – йдеться у листі.

Червоні лінії Шольца.

"Коли канцлер і партійні лідери проводять червоні лінії не для Росії, а лише для німецької політики, вони суттєво послаблюють німецьку безпекову політику і грають на руку Росії", – зазначається у зверненні.

Історики попереджають, що партія Шольца схильна до "вкрай небезпечного заперечення реальності". Вони наголошують: Путін припинить війну лише якщо протиставити йому необхідну силу". А у СДПН цього ще не зрозуміли.

"Всередині СДПН відсутній чесний аналіз помилок політики щодо Росії останніх десятиліть", - пишуть вони.

Зокрема, звертається увага на відсутність розслідування "зв'язків різних товаришів з російськими інтересами" та "хибну енергополітику, яка призвела Німеччину до фатальної залежності від Москви".

Раніше у Німеччині заявили, що ядерному удару РФ по Україні, якого побоювалися США у 2022-му році, нібито запобіг канцлер ФРН Олаф Шольц.

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